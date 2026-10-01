کاروان سلامت جمعیت هلال احمر به ۲۵۰ تَن از اهالی روستای چاله فرامرزان شهرستان بستک خدمات رایگان پزشکی و دارویی ارائه دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، معاون امور داوطلبان جمعیت هلال‌احمر هرمزگان گفت: در این کاروان پزشک عمومی، ماما و پرستار حضور داشتند.

اعظم گلستانی افزود: ارزش خدمات ارائه‌شده در این کاروان سلامت بیش از ۱۲ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

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وی گفت: ارائه خدمات سلامت‌محور به خانواده‌های کم‌برخوردار و اقشار آسیب‌پذیر، یکی از مهم‌ترین برنامه‌های حوزه داوطلبان است که با مشارکت پزشکان و خیران داوطلب دنبال می‌شود.