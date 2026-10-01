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تولیت آستان قدس رضوی گفت: هنوز مساجد اوقات غیرنماز در بسیاری از شهرها بسته است. همچنین مساجد بینراهی معمولاً در حاشیه قرار دارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسانرضوی، حجتالاسلام و المسلمین احمد مروی امروز در سیوسومین اجلاس سراسری نماز که در جوار بارگاه منور رضوی برگزار شد، اظهار کرد: درباره محل اقامه نماز و جایگاه آن، اقدامات بسیار خوبی انجام شده است، اما همچنان تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.
وی ادامه داد: هنوز در بسیاری از شهرها، مساجد در اوقات غیرنماز تعطیل هستند. همچنین مساجد بینراهی معمولاً در حاشیه قرار دارند و از نظر فضا، بهداشت و امکانات اولیه، در سطح قابل قبولی نیستند. این وضعیت بهصورت غیرمستقیم این پیام را منتقل میکند که نماز از اهمیت لازم برخوردار نیست؛ احترام امامزاده به متولی آن است.
تولیت آستان قدس رضوی تصریح کرد: باید بهترین امکانات را برای اقامه نماز فراهم کنیم؛ تمیزترین و زیباترین مکانها را در اختیار نمازگزاران قرار دهیم؛ از فرش و نظافت فضا گرفته تا دیگر امکانات، همه باید در شأن نماز باشد و این اقدامات بهصورت غیرمستقیم اهمیت نماز را به جامعه منتقل میکند.
حجتالاسلام والمسلمین مروی همچنین با اشاره به اقدامات انجامشده در زمینه تبیین معارف نماز، افزود: در خصوص نماز، اینکه از نظر محتوایی، قرآنی و روایی بگوییم کار نشده است، بیانصافی است. خیلی کار شده است. بزرگان، علما، عارفان، نویسندگان و اهل قلم، هر کدام به فراخور خودشان برای نماز و اهمیت این فریضه بزرگ الهی نوشتهاند و در اختیار مردم قرار دادهاند.
وی ادامه داد: شاید از نظر بیان معارف، بهویژه معارف نماز، کمبودی نداشته باشیم؛ شاید اینگونه باشد که افرادی که نماز نمیخوانند، بهدلیل ندانستن اهمیت نماز است؛ بهگونهای که اگر چند کتاب در اختیارشان قرار دهیم و بخوانند، نمازخوان میشوند. اگر مسئله این باشد، کار بسیار راحت است و میتوان متناسب با نیاز و شرایط این افراد، کتابهایی تألیف و چاپ و در اختیارشان قرار داد و باید علل غفلت از اقامه نماز توسط اندک افرادی در جامعه را بررسی کنیم.
تولیت آستان قدس رضوی یادآور شد: پیش از هر چیز، روحانیون، کارشناسان تعلیم و تربیت، متفکران، جامعهشناسان و روانشناسان باید بررسی کنند که علت بیاعتنایی بخشی، ولو اندک، از جامعه به این فریضه بزرگ الهی چیست و چه عواملی در این امر دخیل است؟ آیا تنها نبود معرفت نسبت به این فریضه الهی موجب بیاعتنایی آنان شده است یا عوامل و مسائل دیگری نیز میتواند در این امر دخیل باشد؟
وی افزود: شاید یکی از مسائل مهم در ترویج نماز، توجه هرچه بیشتر نمازگزاران به اعمالشان باشد. میان نماز خواندن و اقامه نماز تفاوت است؛ ما نماز میخوانیم، اما آیا اقامه نماز هم میکنیم؟ توصیه من برای ترویج نماز این است که به نمازگزاران، اقامه نماز را توصیه کنیم.
تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به آیه شریفه «إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ»، ادامه داد: اگر ما نمازگزاران واقعا به این آیه عمل کنیم، بخش عمدهای از افرادب که نماز نمیخوانند، به خواندن نماز تشویق می شوند.
حجتالاسلام والمسلمین مروی با تاکید بر توجه بیشتر نمازگزاران به آداب و شرایط نماز، گفت: باید به آداب و شرایط نماز، توجه و اهتمام بیشتری داشته باشیم. عمل، رفتار، گفتار و سیره ما بهعنوان یک فرد نمازگزار باید بهگونهای باشد که دیگران را به انجام فرایض دینی تشویق و ترغیب کند.
وی افزود: وقتی یک جوان ببیند منِ نمازگزار، با فردی که اهل نماز نیست، در گفتار، کردار، رفتار، سلوک اجتماعی و خانوادگی و نحوه تعامل با مردم تفاوتی ندارم، این مسئله بهصورت غیرمستقیم میتواند در او نسبت به نماز کم توجهی ایجاد کند.
پیام هر ساله رهبر شهید انقلاب به اجلاسیه نماز
تولیت آستان قدس رضوی در ادامه با اشاره به پیامهای رهبر شهید انقلاب اسلامی به اجلاسیههای سراسری نماز در ادوار مختلف، گفت: اجلاسیه نماز، تنها اجلاسیهای است که رهبر شهید انقلاب هر سال برای آن پیام میدادند، و امسال هم این اجلاس با پیام خلف صالح آن بزرگوار، حضرت آیتالله آقای سید مجتبی حسینی خامنهای، آغاز شد که هم برکتی برای این اجلاس است و هم مسیر پیش رو را روشن میکند.
حجتالاسلام والمسلمین مروی افزود: در پیام رهبر شهید انقلاب به اولین اجلاس نماز، برپا داشتن نماز، نخستین و ثمره و نشانه حکومت صالحان دانسته شده و تأکید شده است که نماز باید اصلیترین جایگاه را در زندگی مردم داشته باشد.
وی ادامه داد: در اجلاس سال ۱۳۷۶ نیز رهبر شهید انقلاب بر اهتمام به اقامه نماز در شمار برترین مواد برنامه کلان دولت اسلامی تأکید شده است. در سال ۱۳۸۳ بر لزوم بهرهگیری حداکثری از تواناییهای نرمافزاری در هنر و ادبیات برای نماز مورد توجه قرار گرفته است.
تولیت آستان قدس رضوی خاطرنشان کرد: در پیامهای رهبر شهید انقلاب، اجلاس نماز اقدامی مبارک و کارساز معرفی شده است؛ در عین حال تأکید شده که باید سنجش و محاسبهای واقعبینانه و خردمندانه داشت و پیگیری نتایج را بخش مهمی از این ابتکار دانست.
اهمیت احترام به چادر
حجتالاسلام والمسلمین مروی در ادامه، با اشاره به تجربه آستان قدس رضوی در فراهم کردن چادر برای بانوان زائر، اظهار کرد: یکی از برنامههای ما در حرم مطهر این است که به بانوانی که چادر به همراه ندارند، چادر امانت میدهیم. سالانه حدود هفت میلیارد تومان برای تأمین چادر هزینه میکنیم و هیچ بانویی بدون چادر وارد حرم مطهر نمیشود.
وی افزود: از اتاقهایی که چادر در آنها به زائران امانت داده میشد، بازدید کردم. دیدم این فضاها از حداقل امکانات برخوردارند و هیچ تناسبی با زیبایی و معماری حرم مطهر ندارند. به دوستان گفتم همین مسئله بهصورت غیرمستقیم میتواند بیاهمیت بودن چادر را به مخاطب القا کند. زائر با خود میگوید اگر چادر اهمیت و ارزش داشت، جایگاه مناسبتری برای آن در آستان قدس در نظر میگرفتند.
وی ادامه داد: ما چند میلیارد تومان هزینه کردیم و بهترین اتاقها را برای امانت چادر ایجاد و تأکید کردیم که این اتاقها باید از معماری زیبا و متناسب با فضای حرم مطهر برخوردار باشند. چادرهای امانتی نیز باید در کمدهای زیبا و مناسب قرار گیرند. همچنین وقتی زائر چادر را باز میگرداند، نباید آن را کنار گذاشت یا در سطل انداخت؛ بلکه باید با احترام آن را تحویل گرفت، تکریم کرد و در جای مناسب قرار داد. ما خودمان باید به چادر احترام بگذاریم و آن را تکریم کنیم تا خانمی که بدون چادر است نیز بهصورت غیرمستقیم به استفاده از چادر تشویق شود.
تولیت آستان قدس رضوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پرسشها و شبهات نسل جوان، گفت: جوانان مسائل، پرسشها و شبهات فراوانی دارند. نمیگویم همه این پرسشها و شبهات وارد و بهحق است و نباید تیرهای زهرآگین دشمن را در این میان نادیده گرفت؛ اما همین مسئله، وظیفه ما را سنگینتر میکند. جوانان بیش از آنکه از ما سخن بخواهند، عمل میخواهند.