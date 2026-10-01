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برگزاری کارگاه توانمندسازی مربیان و مدرسان کشور با موضوع اخلاق حرفهای در ساحت نظام اداری و با حضور جمعی از مربیان و مدرسان منتخب کشور در اصفهان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون علمی و مهندسی فرهنگی ستاد کشور در این کارگاه گفت: این کارگاه آموزشی یکروزه با هدف ارتقای دانش و مهارتهای تخصصی مربیان و مدرسان در حوزه اخلاق حرفهای، شیوههای مؤثر ارتباط با مخاطبان اعم از اربابرجوع و همکاران در مواجهه روزانه و فراهمسازی زمینه انتقال این آموزهها به کارکنان و مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد.
حجت الاسلام امید کولیوند افزود: در این برنامه، احد فرامرز قراملکی، مدیرعامل بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی و مهدی گنجور، دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان به ارائه مباحث تخصصی پیرامون اخلاق حرفهای، الزامات اخلاقی در محیط اداری و نحوه مواجهه و ارتباط مؤثر با مخاطبان پرداختند.
وی گفت: در این کارگاه همچنین مباحثی همچون جایگاه اخلاق حرفهای در نظام اداری، اصول و الزامات اخلاقی در محیط کار، مسئولیتپذیری حرفهای و شیوههای مؤثر ارتباط با مخاطبان مورد بررسی و آموزش قرار گرفت.
معاون علمی و مهندسی فرهنگی ستاد کشور افزود: بر اساس برنامهریزی انجامشده، شرکتکنندگان در این دوره پس از کسب آموزشهای لازم، بهعنوان مربی و مدرس اخلاق حرفهای در دستگاههای اجرایی فعالیت خواهند کرد و با برگزاری دورهها و کلاسهای آموزشی، محتوای این کارگاه را به کارکنان و مخاطبان دستگاههای اجرایی منتقل خواهند کرد.
حجت الاسلام امید کولیوند گفت: برگزاری این دوره، گامی در راستای توسعه و نهادینهسازی اخلاق حرفهای در نظام اداری، ارتقای کیفیت ارتباطات سازمانی و تقویت فرهنگ مسئولیتپذیری و رفتار حرفهای در دستگاههای اجرایی کشور به شمار میرود.