به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ این عملیات با هماهنگی اداره امنیت عمومی پلیس ترکیه، هیئت بررسی جرایم مالی «ماساک» و دادستانی‌های عمومی و از سوی واحد‌های امنیت عمومی پلیس استان‌ها انجام شد.

عملیات‌ها به طور همزمان در استان‌های آدانا، آنکارا، آنتالیا، بالیکسیر، بایبورت، بیله‌جیک، بورسا، چوروم، استانبول، قهرمان‌ماراش، قونیه، مرسین، ساکاریا، سامسون و تکیرداغ اجرا شد.

براساس اعلام وزارت کشور ترکیه، از مجموع ۲۴۴ مظنون دستگیرشده، ۱۷۴ نفر با حکم قضایی بازداشت و روانه زندان شدند و ۵۴ نفر نیز تحت کنترل قضایی قرار گرفتند. رسیدگی قضایی به وضع سایر مظنونان همچنان ادامه دارد.

تحقیقات پلیس نشان می‌دهد مظنونان با روش‌های مختلف از جمله انتشار آگهی‌های جعلی فروش خودرو، مسکن و قطعات یدکی و همچنین اجاره خودرو در شبکه‌های اجتماعی و وب‌سایت‌های جعلی، قربانیان خود را فریب می‌دادند.

برخی از متهمان همچنین با وعده سود‌های بالا و یا معرفی خود به عنوان مأمور دولتی، کارمند بانک و نماینده شرکت‌های اینترنتی و مخابراتی اقدام به کلاهبرداری از شهروندان کرده‌اند.

در جریان این عملیات، سلاح و مهمات بدون مجوز، مواد مخدر، شمار زیادی تجهیزات و مدارک دیجیتال، مقادیر قابل توجهی پول نقد، طلا و جواهرات و همچنین کارت‌های بانکی و اعتباری کشف و ضبط شد.

پلیس همچنین شماری خودرو، املاک و سهم‌هایی از زمین‌های متعلق به مظنونان را توقیف کرده است.

وزارت کشور ترکیه اعلام کرد بررسی‌های ماساک نشان می‌دهد گردش مالی حساب‌های بانکی مظنونان به حدود ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون لیر رسیده است.

براساس اعلام رسمی، میزان کلاهبرداری شناسایی‌شده از شهروندان در پرونده‌های مرتبط با این عملیات ۵۲۳ میلیون لیر بوده است.