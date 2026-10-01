معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان در جلسه کارگروه رصد و پایش گندم، آرد و نان استان بر ضرورت بهره‌گیری از سیستمهای نوین نظارتی و بازرسی‌ در حوزه گندم، آرد و نان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، امید امیدی شاه آباد در جلسه آرد و نان استان باتوجه به اهمیت و حساسیت موضوع آرد و نان به عنوان یک کالای استراتژیک و مهم در مقوله امنیت غذایی و از طرفی هزینه بالای این بخش برای دولت که موجب شکاف بزرگ بین قیمت واقعی و یارانه تخصیص یافته این بخش به گلوگاه فساد اقتصادی مبدل شده، اظهار کرد: باید همه ما در این خصوص احساس مسئولیت ویژه ای داشته باشیم و ضمن تدابیر لازم و رصد موضوعات مرتبط با بهره‌گیری از سیستم های نوین نظارتی و بازرسی‌های به موقع و موثر با متخلفین این حوزه برخورد شدید صورت پذیرد.

وی خاطرنشان کرد: طی دو سال اخیر با استفاده از ظرفیت بومی نخبگان طراح سامانه های هوشمند الکترونیکی در این حوزه اقدامات بسیار مهم و موثری صورت گرفته که نتایج آن به طور ملموس در حال شکل گیری است.

معاون اقتصادی استاندار لرستان افزود: به عنوان نمونه نزدیک شدن سرانه مصرف آرد استان به میانگین سرانه مصرف کشور، یکی از این اقدامات است است که این موضوع یک اقدام راهبردی در راستای استفاده بهینه از منابع و جلوگیری از خروج آرد و گندم به سایر مصارف می‌باشد.

در این جلسه، ابتدا گزارشی ازعملکرد زنجیره حمل آرد توسط شرکت های پیمانکار و تحویل به خبازی ها توسط سامانه الکترونیکی و بازرسی‌های صورت گرفته توسط بازرسین اتاق های اصناف شهرستان های استان و سایر دستگاه‌های مرتبط، ارایه گردید.

همچنین آخرین وضعیت اجرای طرح توزیع هوشمند آرد خام روستایی و عشایری که به منظور جلوگیری از انحراف آرد به سایر مصارف و بهره مندی روستاییان و عشایر پر تلاش از سهمیه سرانه تخصیص یافته از سوی دولت به صورت عادلانه است،مورد بحث قرار و تبادل نظر قرار گرفت.