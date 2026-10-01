به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سید محمد جعفری دبیر کارگروه گندم، آرد و نان استان و مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران با اشاره به تجهیز یک‌هزار و ۵۹۲ واحد خبازی استان به موتوربرق و پوشش ۳۵ درصدی نانوایی‌ها، گفت: با توجه به ضرورت آمادگی برای شرایط فصل سرد سال، احتمال ناترازی انرژی و محدودیت‌های احتمالی در تأمین برق و گاز، تجهیز نانوایی‌ها به مولد‌های برق اضطراری با هدف افزایش تاب‌آوری واحد‌های خبازی و جلوگیری از ایجاد وقفه در پخت و تأمین نان مورد نیاز مردم در دستور کار قرار گرفته است.

وی با قدردانی از حمایت‌ها و پیگیری‌های دکتر مهدی یونسی‌رستمی استاندار مازندران در این زمینه افزود: اختصاص ۵۰ میلیارد رالت یارانه برای کمک به تأمین موتوربرق نانوایی‌ها، اقدام مؤثری در حمایت از واحد‌های خبازی و تقویت زیرساخت‌های پایداری شبکه نان استان بوده است. این حمایت با هدف تسهیل تأمین تجهیزات مورد نیاز نانوایی‌ها و کاهش آسیب‌پذیری آنها در زمان اختلال در شبکه برق انجام شده است.

جعفری ادامه داد: در مرحله نخست این طرح، ۴۶۴ دستگاه موتوربرق در اختیار واحد‌های خبازی قرار گرفته و روند تجهیز نانوایی‌ها همچنان ادامه دارد. همچنین پیگیری برای اختصاص مرحله دوم حمایت مالی به منظور توسعه تجهیزات برق اضطراری نانوایی‌ها در حال انجام است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران با اشاره به اهمیت استمرار فعالیت نانوایی‌ها در شرایط مختلف، خاطرنشان کرد: تأمین برق اضطراری در کنار تجهیز واحد‌های خبازی به سوخت جایگزین، از برنامه‌های مهم استان برای افزایش تاب‌آوری زنجیره تولید و توزیع نان است و اداره‌کل غله با همکاری فرمانداران، اتحادیه‌های نانوایان و شبکه بانکی، روند تأمین تسهیلات و تکمیل تجهیزات مورد نیاز نانوایی‌ها را دنبال می‌کند.