به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، مسعود لطفی با اشاره به درخواست‌های ثبت‌شده مسافران برای آغاز زودتر سرویس‌دهی در خط ۵ مترو اظهار کرد: با توجه به این درخواست‌ها، جدول زمان‌بندی حرکت قطار‌های خط ۵ در روز‌های عادی تغییر کرده و حرکت قطار‌ها از روز شنبه از ساعت ۵ صبح آغاز می‌شود.

وی افزود: پیش از این، نخستین حرکت قطار‌های خط ۵ از ساعت ۵:۲۰ صبح انجام می‌شد، اما در پاسخ به درخواست مسافران، یک حرکت صبحگاهی به برنامه اضافه شده و زمان آغاز سرویس‌دهی به ساعت ۵ صبح تغییر یافته است.

لطفی ادامه داد: نخستین قطار خط ۵ ساعت ۵ صبح حرکت خواهد کرد و حرکت بعدی طبق برنامه قبلی در ساعت ۵:۲۰ انجام می‌شود. پس از آن نیز حرکت قطار‌ها مطابق جدول زمان‌بندی ادامه خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه گفت: در برنامه جدید حرکت قطار‌های خط ۵، در مجموع ۱۵۸ حرکت قطار پیش‌بینی شده است که از این تعداد، ۲۹ حرکت به‌صورت سریع‌السیر و با حداقل سرفاصله ۱۰ دقیقه انجام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: این برنامه در روز‌های عادی و در مسیر خط ۵ مترو، از گلشهر تا صادقیه، اجرا می‌شود.

مسافران می‌توانند برای مشاهده برنامه حرکت قطار‌ها و همچنین ثبت و پیگیری درخواست‌های خود، به بازوی اطلاع‌رسانی متروی تهران در پیام‌رسان «بله» به نشانی metro_tehranbot@ مراجعه کنند.