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یادواره ۸۶ شهید بخش شهرآباد شهرستان بردسکن، همزمان با آخرین روز از هفته دفاع مقدس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در این مراسم، سردار احمدی، از فرماندهان پیشکسوت سپاه پاسداران، با تبیین جایگاه رفیع شهادت در منظومه فکری انقلاب اسلامی اظهار داشت: شهادت، قلهی کمالِ یک انسان مجاهد است و یادوارههای شهدا، نبضِ تپندهی جامعه اسلامی برای حفظ اصالتهاست.
سردار احمدی با اشاره به پیچیدگیهای جنگ ترکیبی دشمن علیه ارزشهای نظام افزود: «امروز دشمن نه با توپ و تانک، بلکه با ابزارهای جنگ نرم و فضای مجازی، باورها، اعتقادات و هویت نسل جوان ما را هدف قرار داده است. اگر میخواهیم در این میدانِ نبردِ هوشمندانه پیروز باشیم، راهی جز جهاد تبیین و روایت صادقانه از سیره شهدا نداریم.
وی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به نسل نوجوان و جوان تصریح کرد: «شهدا متعلق به همه نسلها هستند، اما امروز وظیفه داریم پیوندی ناگسستنی میان نوجوانانِ دهه نودی و هشتادی با فرهنگ ایثار ایجاد کنیم. ما باید از شهدا، قهرمانانی واقعی بسازیم که برای نسل امروز الگو باشند. وقتی جوان ما بداند شهدا با چه اخلاص، تقوا و بصیرتی از کیان اسلام دفاع کردند، خود به خود در برابر هجمههای فکری واکسینه خواهد شد. نسل جوانِ ما تشنهی حقیقت است و ما باید این حقیقتِ ناب را به زبانی گویا و اثرگذار به آنها منتقل کنیم.
این مراسم با اجرای سرودهای حماسی، پخش کلیپهای مستند از دوران دفاع مقدس، برپایی موکبهای پذیرایی و برگزاری مسابقات ورزشی ویژه کودکان و نوجوانان همراه بود که نشاندهنده تلاش برای پیوندِ نسلها در مسیرِ آرمانهای انقلاب بود.
در پایان این مراسم، با اهدای لوح سپاس از خانوادههای معظم شهدای بخش شهرآباد تجلیل شد.