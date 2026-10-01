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شهردار اردبیل گفت: سال گذشته از پیشبینی بودجه ۷۰۰ همتی مولدسازی کشور فقط ۳ درصد محقق شده اما شهرداریها آمادهاند با کارگزاری رایگان درصد تحقق را به درصد ایدهآل برسانند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل محمود صفری شهردار اردبیل در هشتادمین اجلاس مشورتی شوراهای کلانشهرها با اشاره بهضرورت اصلاح برخی سازوکارهای مالی شهرداریها اظهار کرد: در سال گذشته از پیشبینی بودجه ۷۰۰ همتی مولدسازی کشور فقط ۳ درصد محقق شده، اما شهرداریها آمادهاند با کارگزاری رایگان درصد تحقق را به درصد ایدهآل برسانند.
وی در خصوص تامین و توزیع قیر برای شهرها بیان کرد: در حال حاضر هزینه خرید ۱۰ هزار تن قیر تقریبا به ۷۰۰ همت میرسد و بنابراین تأمین قیر برای پروژههای عمرانی شهرداریها نیازمند توجه جدی است.
شهردار اردبیل با اشاره به ماده ۴۲ و شیوه تخصیص منابع گفت: طبق قانون بودجه، این منابع تقسیم میشد و شهرداریها از همین محل اقدام به خرید تیشه و ماشینآلات میکردند؛ اما امسال اعلام شده که هزینه گمرک ابتدا باید به خزانه واریز و سپس به وزارت کشور منتقل شود و ما این موضوع را با نمایندگان مجلس هم مطرح کردهایم، چون این روند ایراد دارد.
صفری ادامه داد: پس از راهاندازی مرکز کنترل ترافیک متوجه شدیم مبالغ مربوط به جرایم رانندگی به خزانه واریز میشود و هیچ سهمی از این منابع به شهرداریها نمیرسد؛ این در حالی است که شهرداریها در راهاندازی و تجهیز این مراکز هزینههای قابل توجهی متحمل شدهاند و انتظار میرود سهم آنها از جرایم رانندگی نیز پرداخت شود تا بتوانند این مراکز را نگهداری و توسعه دهند.
وی با بیان اینکه تسهیل واردات تجهیزات مورد نیاز مدیریت شهری میتواند به شهرداریها کمک کند، افزود: واردات ماشینآلات آتشنشانی بدون پرداخت گمرک و همچنین آمبولانسها اقدام مناسبی است و میتواند به تقویت امکانات شهری کمک کند.
شهردار اردبیل همچنین تهاتر املاک با قیر بر اساس قیمت بورس را از دیگر پیشنهادهای مؤثر عنوان کرد و گفت: اگر این موضوع به تصویب برسد، میتواند بسیار خوب و تأثیرگذار باشد و بخش قابل توجهی از مشکلات تأمین قیر برای پروژههای عمرانی شهرداریها را برطرف کند؛ چراکه در شرایط کنونی، تأمین نقدی قیر برای شهرداریها دشوار است و تهاتر املاک میتواند راهکاری عملی و کمهزینه باشد.
وی در ادامه با اشاره به ظرفیت مولدسازی در شهرداریها اظهار کرد: به دولت پیشنهاد میدهیم که در حوزه مولدسازی، شهرداریها آمادگی دارند بدون دریافت حتی یک ریال، مدیریت و اجرای طرحها را بر عهده بگیرند تا منابع حاصل از آن در امور عمرانی هزینه شود؛ این در حالی است که شهرداریها به دلیل ارتباط مستقیم با مردم و شناخت از نیازهای شهری، توان اجرایی بالایی در این حوزه دارند و میتوانند طرحها را با سرعت و کیفیت مطلوبتری به سرانجام برسانند.
صفری افزود: حتی میتوان از ظرفیت مولدسازی برای ساخت بیمارستان استفاده کرد که در صورت اجرای صحیح، میتواند میزان تحقق مولدسازی را از رقم ۳ درصد فعلی به حد مطلوب و ایدهآل برساند و بخشی از کمبودهای زیرساختی و خدماتی شهرها را نیز جبران کند.