به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل محمود صفری شهردار اردبیل در هشتادمین اجلاس مشورتی شورا‌های کلانشهر‌ها با اشاره به‌ضرورت اصلاح برخی سازوکار‌های مالی شهرداری‌ها اظهار کرد: در سال گذشته از پیش‌بینی بودجه ۷۰۰ همتی مولدسازی کشور فقط ۳ درصد محقق شده، اما شهرداری‌ها آماده‌اند با کارگزاری رایگان درصد تحقق را به درصد ایده‌آل برسانند.

وی در خصوص تامین و توزیع قیر برای شهر‌ها بیان کرد: در حال حاضر هزینه خرید ۱۰ هزار تن قیر تقریبا به ۷۰۰ همت می‌رسد و بنابراین تأمین قیر برای پروژه‌های عمرانی شهرداری‌ها نیازمند توجه جدی است.

شهردار اردبیل با اشاره به ماده ۴۲ و شیوه تخصیص منابع گفت: طبق قانون بودجه، این منابع تقسیم می‌شد و شهرداری‌ها از همین محل اقدام به خرید تیشه و ماشین‌آلات می‌کردند؛ اما امسال اعلام شده که هزینه گمرک ابتدا باید به خزانه واریز و سپس به وزارت کشور منتقل شود و ما این موضوع را با نمایندگان مجلس هم مطرح کرده‌ایم، چون این روند ایراد دارد.

صفری ادامه داد: پس از راه‌اندازی مرکز کنترل ترافیک متوجه شدیم مبالغ مربوط به جرایم رانندگی به خزانه واریز می‌شود و هیچ سهمی از این منابع به شهرداری‌ها نمی‌رسد؛ این در حالی است که شهرداری‌ها در راه‌اندازی و تجهیز این مراکز هزینه‌های قابل توجهی متحمل شده‌اند و انتظار می‌رود سهم آنها از جرایم رانندگی نیز پرداخت شود تا بتوانند این مراکز را نگهداری و توسعه دهند.

وی با بیان اینکه تسهیل واردات تجهیزات مورد نیاز مدیریت شهری می‌تواند به شهرداری‌ها کمک کند، افزود: واردات ماشین‌آلات آتش‌نشانی بدون پرداخت گمرک و همچنین آمبولانس‌ها اقدام مناسبی است و می‌تواند به تقویت امکانات شهری کمک کند.

شهردار اردبیل همچنین تهاتر املاک با قیر بر اساس قیمت بورس را از دیگر پیشنهاد‌های مؤثر عنوان کرد و گفت: اگر این موضوع به تصویب برسد، می‌تواند بسیار خوب و تأثیرگذار باشد و بخش قابل توجهی از مشکلات تأمین قیر برای پروژه‌های عمرانی شهرداری‌ها را برطرف کند؛ چراکه در شرایط کنونی، تأمین نقدی قیر برای شهرداری‌ها دشوار است و تهاتر املاک می‌تواند راهکاری عملی و کم‌هزینه باشد.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت مولدسازی در شهرداری‌ها اظهار کرد: به دولت پیشنهاد می‌دهیم که در حوزه مولدسازی، شهرداری‌ها آمادگی دارند بدون دریافت حتی یک ریال، مدیریت و اجرای طرح‌ها را بر عهده بگیرند تا منابع حاصل از آن در امور عمرانی هزینه شود؛ این در حالی است که شهرداری‌ها به دلیل ارتباط مستقیم با مردم و شناخت از نیاز‌های شهری، توان اجرایی بالایی در این حوزه دارند و می‌توانند طرح‌ها را با سرعت و کیفیت مطلوب‌تری به سرانجام برسانند.

صفری افزود: حتی می‌توان از ظرفیت مولدسازی برای ساخت بیمارستان استفاده کرد که در صورت اجرای صحیح، می‌تواند میزان تحقق مولدسازی را از رقم ۳ درصد فعلی به حد مطلوب و ایده‌آل برساند و بخشی از کمبود‌های زیرساختی و خدماتی شهر‌ها را نیز جبران کند.