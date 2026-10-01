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شهردار شوشتر، از موافقت شورای عالی شهرسازی و معماری با الحاق حدود ۱۵۰ هکتار از اراضی پیرامون شهر شوشتر به محدوده شهری خبر داد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، واهبی گفت: این تصمیم با پیشنهاد اداره کل راه و شهرسازی استان و در راستای تأمین زمین مورد نیاز برای اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن و پاسخگویی به نیازهای توسعهای شهر شوشتر اتخاذ شده است.
وی افزود: زمینهای الحاقی شامل سه قطعه در شمالغربی به مساحت ۴۲.۵ هکتار، شمالشرقی به مساحت ۷۹ هکتار و جنوبشرقی به مساحت ۲۸ هکتار است که پس از طی مراحل قانونی و تهیه طرح تفصیلی، زمینه برای برنامهریزی و اجرای طرحهای مسکونی و خدماتی فراهم خواهد شد.
شهردار شوشتر در پایان تأکید کرد: الحاق این اراضی، ظرفیت جدیدی برای توسعه برنامهریزیشده شوشتر، تأمین زمین مسکن و ایجاد زیرساختهای مورد نیاز شهر ایجاد میکند و شهرداری با همکاری دستگاههای ذیربط، روند تهیه و تصویب طرح تفصیلی و فراهمسازی مقدمات اجرایی را پیگیری خواهد کرد.