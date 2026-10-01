به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پیرو هشدار سطح زرد شماره ۳۳ و با توجه به تقویت فعالیت امواج بارشی، گبار باران و رعدوبرق همراه با تندباد لحظه ای در استان پیش بینی می‌شود.

زمان شروع مخاطره رگبار باران و رعدوبرق (با احتمال بارش تگرگ) همراه با تندباد لحظه ای روز جمعه مورخ (۱۰/۰۷/۱۴۰۵) است که تا اواخر وقت روز شنبه مورخ (۱۱/۰۷/۱۴۰۵) در کلیه مناطق با تاکید بر نیمه جنوبی استان ادامه دارد.

در اثر این مخاطره احتمال آبگرفتگی معابر شهری، سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه ها؛ احتمال خسارت به محصولات کشاورزی در اثر تندباد لحظه‌ای وجود دارد.

در این شرایط آمادگی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران - خودداری از سفر‌های غیر ضرور و احتیاط در تردد‌های شهری و جاده‌ای- خودداری از تردد در حاشیه رودخانه‌ها و فعالیت‌های طبیعت گردی و کوهنوردی - آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، آمادگی راهداری و بازگشایی دهانه پل‌ها و کانال ها- توجه به توصیه‌های کارشناسان جهاد کشاورزی توصیه می شود.