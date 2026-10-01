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براساس هشدار نارنجی شماره ۱۸ از فردا احتمال وقوع مخاطره رگبار باران و رعدوبرق (با احتمال بارش تگرگ) همراه با تندباد لحظهای در آذربایجان غربی پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پیرو هشدار سطح زرد شماره ۳۳ و با توجه به تقویت فعالیت امواج بارشی، گبار باران و رعدوبرق همراه با تندباد لحظه ای در استان پیش بینی میشود.
زمان شروع مخاطره رگبار باران و رعدوبرق (با احتمال بارش تگرگ) همراه با تندباد لحظه ای روز جمعه مورخ (۱۰/۰۷/۱۴۰۵) است که تا اواخر وقت روز شنبه مورخ (۱۱/۰۷/۱۴۰۵) در کلیه مناطق با تاکید بر نیمه جنوبی استان ادامه دارد.
در اثر این مخاطره احتمال آبگرفتگی معابر شهری، سیلابی شدن مسیلها و رودخانه ها؛ احتمال خسارت به محصولات کشاورزی در اثر تندباد لحظهای وجود دارد.
در این شرایط آمادگی دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران - خودداری از سفرهای غیر ضرور و احتیاط در ترددهای شهری و جادهای- خودداری از تردد در حاشیه رودخانهها و فعالیتهای طبیعت گردی و کوهنوردی - آمادگی دستگاههای اجرایی و امدادی، آمادگی راهداری و بازگشایی دهانه پلها و کانال ها- توجه به توصیههای کارشناسان جهاد کشاورزی توصیه می شود.