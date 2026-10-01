در گرامیداشت هفته دفاع مقدس از ایثار و استقامت مادران شهدای معظم شهیدان ویسی نژاد، کبیری و قهرمانی و فرزند شهید حضرتی تکریم شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بمناسبت هفته دفاع مقدس و با حضور سرهنگ صیاد کرامتی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران مادران شهدای معظم شهیدان ویسی نژاد، کبیری و قهرمانی و فرزند شهید حضرتی تکریم شدند.

در این آیین با اهدای لوح سپاس از صبر و استقامت مادران شهدا تجلیل شد.

شهید جواد ویسی نژاد در تاریخ ۹ دی ماه ۱۳۶۳ در روستای قلدره تکاب به درجه رفیع شهادت نائل شد.

شهید خلیل حضرتی در تاریخ ۲۲ تیر ۱۳۶۱ در جاده شاهیندژ به درجه رفیع شهادت نائل شد.

شهید رضا علی کبیری در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۶۵ در دره شهدا ارومیه به درجه رفیع شهادت نائل شد.