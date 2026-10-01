پخش زنده
امروز: -
هواشناسی مازندران با صدور هشدار نارنجی دریایی، از مواج شدن دریا و وزش باد شدید از اوایل وقت شنبه ۱۱ مهر تا عصر دوشنبه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، هواشناسی استان با صدور هشدار دریایی سطح نارنجی شماره ۱۱، از شمالی شدن جریان هوا و عبور موج از تراز میانی جو از اوایل وقت شنبه ۱۱ مهرماه تا عصر دوشنبه ۱۳ مهرماه خبر داد.
بر اساس این هشدار، نواحی ساحلی و دور از ساحل استان مازندران تحت تأثیر این سامانه قرار میگیرند و وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، مواج شدن دریا، رگبار و رعدوبرق پیشبینی شده است.
بیشینه سرعت باد در نزدیک ساحل تا ۱۵ متر بر ثانیه، معادل ۵۴ کیلومتر بر ساعت، و در مناطق دور از ساحل تا ۲۰ متر بر ثانیه، معادل ۷۲ کیلومتر بر ساعت، از سمت شمالغربی تا شمالشرقی خواهد بود.
ارتفاع موج قابل ملاحظه در نزدیک ساحل تا ۱.۷ متر و بیشینه آن تا ۲.۷ متر پیشبینی شده است. در مناطق دور از ساحل نیز ارتفاع موج تا ۲.۲ متر و بیشینه آن تا ۳.۵ متر خواهد رسید.
بر اساس هشدار هواشناسی، غرق شدن شناگران و قایقهای تفریحی، غرق شدن شناورهای صیادی، اختلال در ورود و خروج شناورها به حوضچه بنادر و عملیات تخلیه و بارگیری و اختلال در فعالیت شناورهای بزرگ از پیامدهای احتمالی این شرایط است.
همچنین احتمال پاره شدن تورهای صیادی و صدمه به قفسهای دریایی پرورش ماهی وجود دارد.
هواشناسی مازندران توصیه کرده است شنا و همه فعالیتهای تفریحی دریایی و صیادی ممنوع شود و در فعالیتهای تخلیه و بارگیری شناورها مراقبت لازم صورت گیرد.
بر اساس این هشدار، فعالیت شناورهای بزرگ نیز توصیه نمیشود و انجام اقدامات پیشگیرانه در همه فعالیتهای دریایی مورد تأکید است.برسد.