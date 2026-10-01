کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد واحد رودهن با برگزاری تجمع و مراسم پرچم‌گردانی، بر پایبندی خود به پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی ایران به عنوان نماد مقاومت و ایستادگی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جمعی از جامعه دانشگاهی واحد رودهن با تجمع در محوطه این مرکز، در مراسمی با محوریت پرچم‌گردانی حضور یافتند. شرکت‌کنندگان در این مراسم، پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی ایران را نماد شکست‌ناپذیری، ایستادگی و مقاومت در برابر چالش‌های جهانی خوانده و بر تداوم وفاداری خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.