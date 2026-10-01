تیم شهرداری گرگان در سومین و آخرین دیدار خود از مرحله یک هشتم نهایی سوپرلیگ بسکتبال غرب آسیا، امروز مقابل العلا عربستان قرار می‌گیرد.

سوپرلیگ بسکتبال غرب آسیا؛ مصاف شهرداری گرگان و العلا عربستان، امروز

سوپرلیگ بسکتبال غرب آسیا؛ مصاف شهرداری گرگان و العلا عربستان، امروز

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم شهرداری گرگان در سومین و آخرین دیدار خود از مرحله یک هشتم نهایی سوپرلیگ بسکتبال غرب آسیا، از ساعت ۱۸:۱۵ امروز، پنجشنبه ۹ مهر، مقابل العلا عربستان قرار می‌گیرد.

تیم های شهرداری گرگان و العلا عربستان در دیدارهای نخست خود یک پیروزی و یک شکست به دست آورده‌اند و دیدار مستقیم دو تیم، تکلیف تیم دوم گروه B و صعودکننده به مرحله نیمه‌نهایی را مشخص خواهد کرد.

شهرداری گرگان در نخستین دیدار خود با نتیجه ۱۰۳ به ۹۷ مقابل ساجس لبنان شکست خورد و در دومین مسابقه با نتیجه ۸۵ به ۷۶ العربی قطر را از پیش رو برداشت.

العلا عربستان نیز در نخستین دیدار خود با نتیجه ۹۶ به ۷۲ العربی قطر را شکست داد، اما در دومین مسابقه با نتیجه ۹۵ به ۸۹ مقابل ساجس لبنان مغلوب شد.

تیم پیروز دیدار شهرداری گرگان و العلا عربستان در مرحله نیمه‌نهایی به مصاف الریاضی لبنان، صدرنشین گروه A، خواهد رفت.

شهرداری گرگان در این رقابت‌ها سعید داورپناه و متین جلالیان را نیز به دلیل صادر نشدن روادید در اختیار ندارد.