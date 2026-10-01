حزب تحریک انصاف پاکستان با وجود محدودیت‌های امنیتی و تلاش دولت برای گفت‌و‌گو با جریان‌های مخالف، از آمادگی خود برای برگزاری راهپیمایی به سمت اسلام آباد در روز چهارم اکتبر (۱۲ مهر) خبر داده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از «جیو نیوز»؛ حزب تحریک انصاف پاکستان برای برگزاری راهپیمایی اعتراضی به سمت اسلام آباد در چهارم اکتبر، با وجود محدودیت‌های امنیتی و ترافیکی آماده می‌شود. این راهپیمایی پیش‌تر قرار بود ۲۷ سپتامبر (۵ مهر) برگزار شود که با تصمیم حزب به تعویق افتاد.

بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی حزب تحریک انصاف اعلام کرده است که آمادگی برای راهپیمایی به سمت اسلام آباد نهایی شده و طبق برنامه هواداران این حزب از ایالت خیبرپختونخوا به سمت پایتخت حرکت خواهند کرد.

در همین حال حزب در حال بررسی مسیر‌های مختلف حرکت به سمت پایتخت است و بر اساس آخرین گزارش‌ها، احتمال دارد کاروان اصلی از مناطق جنوبی خیبرپختونخوا حرکت کند. شهر‌های «کرک» و «دیرا اسماعیل خان» از گزینه‌های مطرح برای آغاز حرکت هستند و تصمیم نهایی قرار است در نشست کمیته سیاسی حزب گرفته شود.

«سهیل آفریدی» سروزیر ایالت خیبرپختونخوا نیز در اظهارات اخیر خود تاکید کرده است که راهپیمایی چهارم اکتبر (۱۲ مهر) برگزار خواهد شد و تعویق آن به معنای عقب نشینی حزب نیست.

وی گفته است راهپیمایی ابتدا به سمت «صوابی» در مرز ایالت‌های خیبرپختونخوا و پنجاب حرکت خواهد کرد و سپس به سمت اسلام آباد ادامه می‌یابد. آفریدی همچنین اعلام کرده است که راهپیمایی هر طور شده برگزار خواهد شد و معترضان تا زمان تحقق خواسته‌های خود به فعالیت اعتراضی ادامه خواهند داد.

در همین حال «اسد قیصر» رئیس پیشین مجلس ملی و از رهبران ارشد تحریک انصاف، نیز روز چهارشنبه اعلام کرد هیچ احتمالی برای تعویق مجدد راهپیمایی وجود ندارد و حزب برنامه چهارم اکتبر را طبق برنامه اجرا خواهد کرد.

این راهپیمایی ابتدا قرار بود ۲۷ سپتامبر (۵ مهر) برگزار شود، اما کمیته سیاسی تحریک انصاف با اعلام تعویق آن، چهارم اکتبر (۱۲ مهر) را به عنوان تاریخ جدید تعیین کرد. سهیل آفریدی علت این تصمیم را ادامه آمادگی‌های سیاسی و شرایط موجود اعلام کرد و تاکید داشت که تصمیم به تعویق، به صورت مشترک در کمیته سیاسی حزب گرفته شده است.

در آستانه تاریخ قبلی راهپیمایی، دولت پاکستان تدابیر امنیتی گسترده‌ای در اسلام آباد و مسیر‌های منتهی به پایتخت اتخاذ کرده بود. مقام‌های دولتی با استفاده از هزاران کانتینر و موانع فلزی، شماری از جاده‌‌ها، پل‌ها و مسیر‌های ورودی به پایتخت را مسدود کردند و نیرو‌های پلیس و رنجر را در نقاط مختلف مستقر کردند. گزارش‌ها از استقرار بیش از هزار مانع و کانتینر در بخش‌های مختلف اسلام آباد و حضور ده‌ها هزار نیروی امنیتی در پایتخت و مناطق اطراف حکایت داشت.

در عین حال دولت شهباز شریف تلاش‌هایی را برای گفت‌و‌گو با جریان‌های مخالف آغاز کرده است. نخست وزیر پاکستان پس از اعلام تعویق راهپیمایی از «محمود خان اچکزئی» رهبر مخالفان در مجلس ملی، برای گفتگوی مستقیم دعوت کرد؛ اقدامی که منابع نزدیک به نخست وزیر آن را تلاشی برای حفظ ثبات سیاسی عنوان کردند. اچکزی از چهره‌های اصلی ائتلاف مخالفان است که حزب تحریک انصاف نیز در آن حضور دارد.