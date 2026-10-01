رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان فلاورجان گفت: قلعه تاریخی گلگون با وسعت حدود یک هکتار و پیشینه تاریخی منسوب به دوره صفوی تا قاجار احیا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سید حافظ کریمیان افزود: قلعه تاریخی گلگون یکی از بزرگترین بنا‌های تاریخی شهرستان فلاورجان است که در محدوده روستای قدیم گلگون قرار داشته و سابقه آن به دوره صفوی تا قاجار بازمی‌گردد.

وی افزود: روستای قدیم گلگون در گذشته در محدوده این قلعه شکل گرفته بود، اما با تحولات بعدی، روستا در بخش جنوبی قلعه توسعه پیدا کرد و این بنای تاریخی به مرور زمان از چرخه زندگی روستا خارج شد.

کریمیان با اشاره به وضعیت مالکیت این بنای تاریخی گفت: این قلعه در گذشته دارای حدود ۲۰ وارث بود که در نهایت خانواده پایداری درخصوص تملک آن اقدام کردند و در سه سال گذشته با سرمایه‌گذاری حدود ۱۵ میلیارد تومان مرمت و احیا شده است.

وی ادامه داد: بخش‌های مختلف قلعه از جمله زیرساخت‌ها و تأسیسات مورد بازسازی قرار گرفته و هدف این است که بنا به یکی از زیباترین و بزرگترین اقامتگاه‌های سنتی شهرستان فلاورجان تبدیل شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان فلاورجان تاکید کرد: مراحل مربوط به آماده‌سازی مجموعه انجام شده و در هفته گذشته نیز بازدید کارشناسی از این مجموعه صورت گرفته است تا روند صدور مجوز اقامتگاه دنبال شود و این مجموعه بتواند به صورت رسمی فعالیت خود را در حوزه گردشگری آغاز کند.

قلعه تاریخی گلگون با وسعت حدود یک هکتار پس از سال‌ها رهاشدگی، در سه سال گذشته تحت عملیات مرمت و احیا قرار گرفته و اکنون در مسیر تبدیل شدن به یک مجموعه اقامتی و بوم‌گردی قرار دارد؛ ظرفیتی که می‌تواند در کنار حفاظت از یک بنای تاریخی، زمینه ورود روستای گلگون به شبکه مقاصد گردشگری شهرستان فلاورجان را فراهم کند.