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دادستان عمومی و انقلاب شهرستان چمستان از اعاده ۱۴ هزار مترمربع زمین به وضع سابق خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان چمستان از اجرای حکم تخریب و اعاده به وضع سابق ۵۴ مورد ساختوساز غیرمجاز شامل ۳۱ مورد دیوارکشی و ۲۳ مورد احداث بنا به متراژ ۱۴ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی و باغی در روستاهای امیرآباد و سعادتآباد خبر داد.
ایمان حسنزاده گفت: در راستای صیانت از حقوق عامه، حفظ کاربری اراضی زراعی و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز، با دستور قضایی و در قالب تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، عملیات قلعوقمع و تخریب بناهای غیرمجاز اجرا شد.
وی افزود: در این عملیات، ۵۴ مورد ساختوساز غیرمجاز شامل ۳۱ مورد دیوارکشی و ۲۳ مورد احداث بنا به متراژ ۱۴ هزار مترمربع از اراضی زراعی تخریب و اراضی مذکور به وضع سابق اعاده شد.
دادستان چمستان تأکید کرد: تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی علاوه بر تضییع حقوق عمومی، تهدیدی برای ظرفیتهای تولیدی و کشاورزی منطقه محسوب میشود و دستگاه قضایی در چارچوب قانون با اینگونه اقدامات برخورد خواهد کرد.
حسنزاده خاطرنشان کرد: صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز با جدیت در حوزه قضایی چمستان دنبال میشود و دستگاههای متولی نیز موظف به انجام تکالیف قانونی خود در این زمینه هستند.