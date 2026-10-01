به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ علی اسدیان اظهار کرد:در پی وقوع یک فقره نزاع و درگیری دسته‌جمعی در یکی از روستا‌های شهرستان مرند که به قتل یک جوان با سلاح سرد و مجروحیت سه نفر منجر شد رسیدگی به موضوع به‌ صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از انجام تحقیقات میدانی و بهره‌گیری از اقدامات پلیسی، ظرف نیم ساعت متهم به قتل را شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان مرند ادامه داد: متهم که جوانی ۳۲ ساله است در بازجویی‌های پلیسی به ارتکاب قتل با انگیزه اختلافات شخصی اعتراف کرد.

وی گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شد.