\u00a0\n\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0631\u0636\u0648\u06cc\u060c \u0641\u0631\u0645\u0627\u0646\u062f\u0647 \u0646\u0627\u062d\u06cc\u0647 \u0645\u0642\u0627\u0648\u0645\u062a \u0628\u0633\u06cc\u062c \u0633\u067e\u0627\u0647 \u0641\u0631\u06cc\u0645\u0627\u0646 \u06af\u0641\u062a: \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u0648\u0631\u0647 \u0627\u0632 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u06f7\u06f0 \u0686\u0648\u062e\u0647 \u06a9\u0627\u0631 \u0627\u0632 \u06f7 \u0634\u0647\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0647\u0645 \u0628\u0647 \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a \u067e\u0631\u062f\u0627\u062e\u062a\u0646\u062f\u00a0\n\u0633\u0631\u0647\u0646\u06af \u0627\u0628\u0648\u0627\u0644\u0641\u0636\u0644 \u0632\u06cc\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648 \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f: \u062f\u0631 \u0645\u062b\u0628\u062a \u06f9\u06f6 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u06af\u0631\u0645 \u062d\u0627\u0645\u062f \u0645\u06cc\u0631\u0632\u0627\u067e\u0648\u0631 \u0648 \u062f\u0631 \u0648\u0632\u0646 \u06f9\u06f6 \u06a9\u06cc\u0644\u0648 \u06af\u0631\u0645 \u062d\u0633\u0646 \u06cc\u0648\u0633\u0641\u06cc \u0627\u0632 \u062a\u0631\u0628\u062a \u062c\u0627\u0645\u060c \u062f\u0631 \u06f8\u06f4 \u06a9\u06cc\u0644\u0648 \u0645\u062a\u06cc\u0646 \u0633\u0644\u0637\u0627\u0646\u067e\u0648\u0631 \u0627\u0632 \u06a9\u0644\u0627\u062a \u0646\u0627\u062f\u0631\u060c \u062f\u0631 \u06f7\u06f4 \u06a9\u06cc\u0644\u0648 \u06cc\u0632\u062f\u0627\u0646 \u0646\u0627\u0645\u062f\u0627\u0631 \u0627\u0632 \u0641\u0631\u06cc\u0645\u0627\u0646 \u0648 \u062f\u0631 \u06f6\u06f6 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u06af\u0631\u0645 \u0639\u0644\u06cc \u0632\u06cc\u0628\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0632 \u0633\u0631\u062e\u0633 \u0642\u0646\u062f \u0627\u0648\u0644 \u0631\u0627 \u06a9\u0633\u0628 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.