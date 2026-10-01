به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، شاهرخ یارویسی گفت:از ابتدای مرداد، ۷۵۰ هزار قطعه طیور که شامل کل جمعیت طیور بومی استان می‌شود، به‌صورت رایگان علیه بیماری نیوکاسل واکسینه شده‌اند.

معاون سلامت اداره‌کل دامپزشکی استان کرمانشاه با اشاره به مسری بودن بیماری نیوکاسل گفت: این بیماری ویروسی درمان ندارد و رعایت اصول بهداشتی، تأمین امنیت زیستی و واکسیناسیون از مهمترین راه‌های پیشگیری از آن است.

وی با هشدار نسبت به تلفات بالای این بیماری افزود: در صورت شیوع نیوکاسل در طیور بومی، احتمال انتقال آن به واحد‌های صنعتی بسیار زیاد است.

یارویسی گفت: بی‌اشتهایی، پیچش گردن، فلجی بال و پا، علائم گوارشی و سیاه شدن ریش و تاج از مهمترین علائم بیماری نیوکاسل است.