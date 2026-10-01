به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ هویت علی‌اکبر گندمی از شهدای نیروی زمینی ارتش، پس از ۴۰ سال ، با آزمایش DNA شناسایی و پیکرش در بهشت زهرا (س) تهران خاکسپاری شد.

مجلس یادبود شهید شنبه ۱۱ مهر از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷ در مسجد الزهرا (س) واقع در خیابان شهید عراقی تهران برگزار می‌شود.

این رزمنده دفاع مقدس در سال ۱۳۶۵ و در عملیات کربلای ۶ در منطقه عملیاتی سومار به شهادت رسید. پس از سال‌ها چشم‌انتظاری، خبر شناسایی پیکر وی با حضور فرمانده نیروی زمینی ارتش، امیر سرتیپ علی جهانشاهی، به خانواده شهید اطلاع داده شد. شهید گندمی پس از دوران دانشجویی، به عنوان فرمانده گروهان از دانشگاه افسری اعزام و به تیپ ۲ لشکر ۲۱ حمزه سیدالشهدا (ع) اختصاص یافت. وی از افسران مؤمن، محبوب و ولایتمدار این یگان بود و به دلیل روحیه ایثار، اخلاص و شجاعت، جایگاه ویژه‌ای در میان همرزمان خود داشت. پس از چهار دهه چشم‌انتظاری، پیکر مطهر شهید ستوانیکم علی‌اکبر گندمی با حضور جمعی از فرماندهان و مسئولان ارتش جمهوری اسلامی ایران، خانواده معظم شهدا و بستگان آن شهید، تشییع و در قطعه ۵۰ گلزار شهدای بهشت زهرا (س) به خاک سپرده شد. این شهید بزرگوار در جریان عملیات کربلای ۶، سه بار از نواحی مختلف بدن مجروح شد؛ اما با روحیه‌ای سرشار از غیرت، شجاعت و ایستادگی، حاضر به ترک میدان نبرد نشد و تا آخرین قطره خون در کنار دیگر رزمندگان به دفاع از میهن ادامه داد و سرانجام به فیض شهادت نائل آمد. در وصیت‌نامه این شهید والامقام، بار‌ها از خداوند متعال طلب شهادت کرده بود و سرانجام در میدان نبرد و در راه دفاع از میهن اسلامی، به آرزوی دیرینه خود دست یافت و به درجه رفیع شهادت نائل شد. بازگشت پیکر این شهید پس از ۴۰ سال، بار دیگر یادآور صبر و استقامت خانواده‌های معظم شهدا و رشادت رزمندگانی است که در دوران دفاع مقدس، جان خود را در راه دفاع از ایران اسلامی فدا کردند.