پخش زنده
امروز: -
طبق آمار ثبت احوال، از مجموع جمعیت استان سمنان ۷۰ هزار نفر سالمند هستند که ۵۵ درصد آنان را زنان تشکیل میدهند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ معصومه میراج، معاون توانبخشی بهزیستی استان سمنان، به مناسبت روز سالمند گفت: از این تعداد، سه هزار سالمند در سامانه ارمغان بهزیستی ثبت شدهاند و خدمات لازم را دریافت میکنند.
میراج با تأکید بر رویکرد بهزیستی مبنی بر نگهداری سالمندان در کنار خانواده و تکریم آنان گفت: در همین راستا خدمات مختلفی از جمله مستمری، کمکهزینههای درمانی و توانبخشی و پرستاری در منزل، به سالمندان ارائه میشود.
معاون توانبخشی بهزیستی استان سمنان ادامه داد: هماکنون ۵ مرکز روزانه سالمندان هم با ارائه خدمات مختلف به ۳۰۰ سالمند زن و مرد در استان فعال است.
وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که خانوادهها توان مالی و فیزیکی برای نگهداری از سالمندان نداشته باشند، ۵ مرکز شبانهروزی نیز برای نگهداری از این افراد در استان فعال است.