به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ معصومه میراج، معاون توان‌بخشی بهزیستی استان سمنان، به مناسبت روز سالمند گفت: از این تعداد، سه هزار سالمند در سامانه ارمغان بهزیستی ثبت شده‌اند و خدمات لازم را دریافت می‌کنند.

میراج با تأکید بر رویکرد بهزیستی مبنی بر نگهداری سالمندان در کنار خانواده و تکریم آنان گفت: در همین راستا خدمات مختلفی از جمله مستمری، کمک‌هزینه‌های درمانی و توان‌بخشی و پرستاری در منزل، به سالمندان ارائه می‌شود.

معاون توان‌بخشی بهزیستی استان سمنان ادامه داد: هم‌اکنون ۵ مرکز روزانه سالمندان هم با ارائه خدمات مختلف به ۳۰۰ سالمند زن و مرد در استان فعال است.

وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که خانواده‌ها توان مالی و فیزیکی برای نگهداری از سالمندان نداشته باشند، ۵ مرکز شبانه‌روزی نیز برای نگهداری از این افراد در استان فعال است.