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فرمانده انتظامی استان همدان گفت: در شش ماهه نخست امسال حدود ۶ تن انواع مواد مخدر کشف و ۳۶ باند مواد مخدر منهدم شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، سردار حسین نجفی، در آستانه هفته انتظامی در نشست خبری و جمه خبرنگاران امروز صبح از عملکرد پلیس در حوزههای مختلف خبر داد. او با اشاره به حضور نیروهای انتظامی در حوادث اخیر و دوران جنگ، بر تداوم تأمین امنیت و خدمترسانی به مردم تأکید کرد.
وی افزود: جرائم سایبری در یک سال گذشته ۳ درصد افزایش یافته و پلیس موفق به کشف ۹۳ درصد این جرائم شده است. همچنین وقوع قتل ۲۸ درصد کاهش داشته و در حوزه سرقت، با وجود افزایش ۳۰ درصدی وقوع سرقت بهویژه پس از جنگ، ۶۱۳۷ سارق دستگیر و ۱۱٬۹۵۸ فقره سرقت کشف شده است. او گفت همدان در کشف سرقت رتبه دوم کشور را دارد و جرائم خشن نیز کاهش یافته است.
سردار نجفی در حوزه مواد مخدر، طی شش ماه ۸۴۸۶ عملیات انجام شده، حدود ۶ تن مواد مخدر کشف و ۲۸۰۱ نفر دستگیر شدهاند. همچنین ۳۶ باند مواد مخدر منهدم شده است.
وی از اجرای طرحهای مقابله با قاچاق و احتکار کالا، راهاندازی دبیرستان هوشمند پلیس و فعالیت واحدهای مشاوره کلانتریها خبر داد و گفت ۷۷۵۹ نفر به این واحدها مراجعه کردهاند که برای بخشی از پروندهها صلح و سازش حاصل شده است.
هفته انتظامی نیز از ۱۰ تا ۱۶ مهر با برنامههای مختلف برگزار میشود.