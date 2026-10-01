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بیستودومین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان با حضور شرکتها و فعالان این حوزه از استانهای مختلف کشور، در محل نمایشگاه بینالمللی اردبیل گشایش یافت.
رامین صادقی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل، در آیین افتتاح نمایشگاه صنعت ساختمان در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی اردبیل اظهار داشت: بیستودومین نمایشگاه صنعت ساختمان در حالی در اردبیل برپا شده که ما در این حوزه با تنوع تولید و کیفیت بالای عرضه محصول روبرو هستیم.
صادقی افزود: ۳۰۰ واحد تولیدی در حوزه صنعت ساختمان در استان اردبیل فعالیت میکنند و با تولید انواع مصالح ساختمانی، از آجر و سیمان گرفته تا مصالح درونساختمانی، سعی میکنند تا زمینه صادرات این محصولات را نیز به نقاط مختلف کشور و حتی خارج از ایران فراهم کنند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: در این دوره از نمایشگاه، تولیدکنندگانی از ۷ استان کشور در قالب ۳۵ غرفه و واحد تولیدی حاضر شدهاند تا محصولات متنوع خود را به عموم مردم عرضه کنند.
صادقی ادامه داد: در صنعت ساختمان، بهویژه سازههای فلزی و پیشساخته و تولید و تقویت زنجیره تولید، گامهای جدی در این استان برداشته شده و در آینده نیز با راهاندازی سایر صنایع مرتبط با صنعت ساختمان، تلاش بر این خواهد بود تا بتوان بیش از گذشته تولیدات را متنوع بخشیده و عرضه آن را به عموم مردم با جلب رضایتمندی بیشتر انجام داد.
وی افزود: با توجه به گستردگی صنعت ساختمان و نیازمندی محصولات متنوع، تلاش بر این است تا مصالح با کیفیت و در عین حال سبک و سازههای ایمن مورد توجه قرار گرفته و امکان دریافت استاندارد برای این تولیدات نیز با کیفیت بالاتر فراهم آید.
صادقی تصریح کرد: در طول سال با برگزاری این نمایشگاهها و همراهی تولیدکنندگان داخل استان، سعیمان بر این است تا بتوانیم در بخش عرضه و معرفی این تولیدات، گامهای بهتر و شایستهتری را نیز برداریم.