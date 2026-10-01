بیست‌ودومین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان با حضور شرکت‌ها و فعالان این حوزه از استان‌های مختلف کشور، در محل نمایشگاه بین‌المللی اردبیل گشایش یافت.

تا ۱۰ مهرماه از ساعت ۱۵ تا ۲۲ در نمایشگاه بین المللی اردبیل برای بازدید عموم دایر است. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل بیست‌ودومین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان تااز ساعت ۱۵ تا ۲۲ در نمایشگاه بین المللی اردبیل برای بازدید عموم دایر است.

رامین صادقی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل، در آیین افتتاح نمایشگاه صنعت ساختمان در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی اردبیل اظهار داشت: بیست‌ودومین نمایشگاه صنعت ساختمان در حالی در اردبیل برپا شده که ما در این حوزه با تنوع تولید و کیفیت بالای عرضه محصول روبرو هستیم.

صادقی افزود: ۳۰۰ واحد تولیدی در حوزه صنعت ساختمان در استان اردبیل فعالیت می‌کنند و با تولید انواع مصالح ساختمانی، از آجر و سیمان گرفته تا مصالح درون‌ساختمانی، سعی می‌کنند تا زمینه صادرات این محصولات را نیز به نقاط مختلف کشور و حتی خارج از ایران فراهم کنند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: در این دوره از نمایشگاه، تولیدکنندگانی از ۷ استان کشور در قالب ۳۵ غرفه و واحد تولیدی حاضر شده‌اند تا محصولات متنوع خود را به عموم مردم عرضه کنند.

صادقی ادامه داد: در صنعت ساختمان، به‌ویژه سازه‌های فلزی و پیش‌ساخته و تولید و تقویت زنجیره تولید، گام‌های جدی در این استان برداشته شده و در آینده نیز با راه‌اندازی سایر صنایع مرتبط با صنعت ساختمان، تلاش بر این خواهد بود تا بتوان بیش از گذشته تولیدات را متنوع بخشیده و عرضه آن را به عموم مردم با جلب رضایتمندی بیشتر انجام داد.

وی افزود: با توجه به گستردگی صنعت ساختمان و نیازمندی محصولات متنوع، تلاش بر این است تا مصالح با کیفیت و در عین حال سبک و سازه‌های ایمن مورد توجه قرار گرفته و امکان دریافت استاندارد برای این تولیدات نیز با کیفیت بالاتر فراهم آید.

صادقی تصریح کرد: در طول سال با برگزاری این نمایشگاه‌ها و همراهی تولیدکنندگان داخل استان، سعی‌مان بر این است تا بتوانیم در بخش عرضه و معرفی این تولیدات، گام‌های بهتر و شایسته‌تری را نیز برداریم.