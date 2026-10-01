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معاون اول قوه قضائیه گفت: استفاده از فناوریهای نوین و هوشمندسازی فرآیندها باید در نهایت به تحقق دقیقتر، سریعتر و ملموستر عدالت منجر شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجتالاسلام حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضائیه، در جلسه وبیناری با موضوع ارزیابی طرح تحولی ارجاع هوشمند پرونده قضایی، گفت: قوه قضاییه به سمت طراحی و اجرای طرحهای جدید، توسعه سامانهها، اتصال دادهها و هوشمندسازی فرآیندها حرکت کرده است. در دنیای امروز، فناوری اطلاعات در متن فرآیندهای حکمرانی قرار گرفته و مجموعهای که از این ظرفیت استفاده نکند، از روند توسعه و پیشرفت عقب خواهد ماند.
معاون اول قوه قضائیه گفت: اگر امروز در حوزههایی مانند اطاله دادرسی، منابع انسانی، ارجاع پروندهها و سایر فرآیندهای قضایی همچنان به شیوههای گذشته عمل کنیم، نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که به همان سرعت و دقت مورد نیاز جامعه به عدالت دست پیدا کنیم. روشهایی که در گذشته پاسخگو بودهاند، الزاماً برای شرایط امروز کارآمد نیستند.
قدردانی از تحول در حوزه فناوری اطلاعات
خلیلی با قدردانی از اقدامات انجامشده در حوزه فناوری اطلاعات قوه قضاییه افزود: در این حوزه تحول قابل توجهی در حال شکلگیری است و اگرچه اجرای روشهای جدید ممکن است در ابتدا برای همکاران دشواریهایی ایجاد کند، اما آثار و فواید آن در بخشهای مختلف قوه قضاییه قابل مشاهده است.
هوشمندسازی ارجاع پروندهها و کاهش خطا
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به هوشمندسازی فرآیند ارجاع پروندهها گفت: در گذشته، ارجاع پروندهها به صورت سنتی و با استفاده از فهرستهای دستی انجام میشد و طبیعتاً امکان بروز خطا وجود داشت. در مواردی نیز مسئولان قضایی پس از مشاهده خطا، با استفاده از ظرفیتهای مدیریتی نسبت به اصلاح آن اقدام میکردند.
معاون اول قوه قضائیه افزود: نباید برخی خطاهای احتمالی در فرآیندهای جدید را بدون مقایسه با روشهای گذشته مورد قضاوت قرار داد. در شیوه سنتی نیز خطا وجود داشت و حتی در برخی موارد امکان بروز خطا بیشتر بود. امروز با استفاده از سامانه هوشمند، فرآیند ارجاع با نظم و دقت بیشتری انجام میشود و میزان خطاها کاهش یافته است.
کاهش زمینههای سوگیری در ارجاع پروندهها
خلیلی با اشاره به اجرای این طرح در دادگستری تهران گفت: بخش قابل توجهی از فرآیند ارجاع در دادگاههای تجدیدنظر به صورت هوشمند انجام شده است و نیروی انسانی که پیش از این درگیر فرآیندهای دستی ارجاع بودند، از این چرخه خارج شدهاند.
معاون اول قوه قضائیه یکی از آثار مهم هوشمندسازی ارجاع را کاهش زمینههای سوگیری و تغییر نگرش عمومی نسبت به این فرآیند دانست و افزود: در گذشته در بخشی از جامعه این تصور وجود داشت که برای رسیدن یک پرونده به نتیجه، باید در فرآیند ارجاع مداخله یا پیگیری خاصی صورت گیرد. امروز با استقرار نظام هوشمند ارجاع، پروندهها براساس ضوابط سامانه و بدون توجه به اشخاص و طرفین دعوا به شعب ارجاع میشوند و این امر میتواند به تدریج نگرش جامعه را نسبت به فرآیند ارجاع تغییر دهد.
اجرای طرحهای تحولی در استانها
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اجرای طرحهای تحولی در استانهای مختلف گفت: اجرای طرحهای جدید، بهویژه در مرحله پایلوت، دشواریهای خاص خود را دارد، اما این مرحله فرصت مناسبی برای شناسایی مشکلات، رفع نواقص و اصلاح فرآیندها پیش از اجرای سراسری است.
خلیلی با قدردانی از مدیران و کارکنان استانها که در اجرای این طرحها همکاری کردهاند، افزود: حمایت کارشناسی و فنی در مراحل اولیه اجرای طرحها اهمیت زیادی دارد و باید از ظرفیت استانهایی که در اجرای طرحها پیشگام شدهاند برای رفع مشکلات و انتقال تجربه استفاده کرد.
تأکید بر کاهش ماندگاری متهمان در بازداشت
معاون اول قوه قضائیه در ادامه با اشاره به ضرورت کاهش ماندگاری متهمان در بازداشت گفت: بخش قابل توجهی از بازداشتها مربوط به قرارهای تأمین است و در گذشته، فرآیند تأمین وثیقه در برخی موارد زمانبر بود و همین موضوع میتوانست موجب افزایش مدت ماندگاری افراد در بازداشت شود.
خلیلی افزود: در شیوه سنتی، فردی که قصد معرفی ملک به عنوان وثیقه داشت، باید مراحل کارشناسی، پذیرش وثیقه و اقدامات ثبتی را طی میکرد و این فرآیند ممکن بود چندین روز زمان ببرد. امروز ظرفیتهایی مانند ملک، خودرو، سهام و سایر داراییهای قابل پذیرش در فرآیندهای جدید مورد توجه قرار گرفته و این تنوع میتواند امکان انتخاب بیشتری برای مردم ایجاد و فرآیند تأمین قرار را تسهیل کند.
نتیجه تحول باید برای مردم قابل مشاهده باشد
معاون اول قوه قضائیه با تأکید بر اینکه نتیجه اقدامات تحولی باید برای مردم قابل مشاهده باشد، گفت: تحول زمانی ارزشمند است که آثار آن در زندگی مردم و در فرآیندهای قضایی قابل مشاهده باشد. مردم باید کاهش زمان، افزایش شفافیت، کاهش خطا و حذف زمینههای سوگیری را احساس کنند.
خلیلی افزود: عدالت نباید صرفاً یک مفهوم نظری باشد؛ بلکه باید در میدان عمل و در فرآیندهای قضایی برای مردم قابل لمس باشد. تمام اقداماتی که در حوزه هوشمندسازی، کاهش اطاله دادرسی، اصلاح فرآیندها و استفاده از فناوری انجام میشود، باید در نهایت به تحقق عدالت منجر شود.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اینکه عدالت پایه و اساس حاکمیت است، گفت: رضایتمندی مردم نیز بدون عدالت محقق نخواهد شد؛ بنابراین تلاش برای تحقق عدالت باید مبنای اقدامات ما در دستگاه قضایی باشد و هر طرحی که اجرا میکنیم باید با این معیار ارزیابی شود که تا چه میزان توانسته است فرآیند رسیدگی و ارائه خدمات قضایی را عادلانهتر، دقیقتر و سریعتر کند.