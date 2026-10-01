فرزند شهید محمدرضا جمال‌زاده، از شهدای جنگ رمضان در هنگ مرزی مهران، امروز به دنیا آمد؛ کودکی که به وصیت پدر شهیدش، «عباس» نام گرفت تا یاد و نام پدر، در کنار تولد او ماندگار بماند.

نامش عباس؛ یادگار شهید مرزبانی مهران، به دنیا آمد

نامش عباس؛ یادگار شهید مرزبانی مهران، به دنیا آمد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ محمدرضا جمال‌زاده، از شهدای هنگ مرزی مهران، دهم اسفندماه سال گذشته در جریان حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به شهادت رسید.

فرزند این شهید امروز با نام «عباس» به دنیا آمد؛ نامی که بر اساس وصیت شهید جمال‌زاده برای فرزندش انتخاب شده است.

در پی این تولد، فرمانده مرزبانی استان ایلام به همراه جمعی از نیرو‌های مرزبانی با حضور در بیمارستان، با خانواده شهید جمال‌زاده دیدار و تولد «عباس» را تبریک گفتند.