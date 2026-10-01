به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، صدیقه خدیوی در سفر به قوچان، ساماندهی ۱۷۵ مزار شهید، تعیین تکلیف زمین حدود ۷۸۰ ایثارگر واجد شرایط و پیگیری اشتغال ۳۱۱ متقاضی را از مهم‌ترین مطالبات جامعه ایثارگری این شهرستان اعلام کرد.

وی در نشستی با موضوع گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم، امنیت و شهدای حوادث اخیر گفت: فرهنگ ایثار و شهادت میراث ماندگار شهداست و جایگاه و مسئولیت‌های امروز جامعه، حاصل جانفشانی شهدا و ایثارگران و صبر و استقامت خانواده‌های آنان است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی با اشاره به جایگاه قوچان در عرصه ایثار و شهادت افزود: این شهرستان با تقدیم یک‌هزار و ۶۸ شهید به انقلاب اسلامی، از شهرستان‌های پرافتخار خراسان رضوی است و شهدایی همچون شهید حجت‌الاسلام سیدعباس موسوی قوچانی و شهید پاسدار یوسف کلاهدوز، نقش مهمی در تاریخ انقلاب اسلامی داشته‌اند.

خدیوی پیشنهاد کرد جلسات شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به صورت فصلی و در قالب بخشی از جلسات شورای اداری شهرستان برگزار شود تا مطالبات و مصوبات این حوزه به صورت مستمر پیگیری شود..

مدیرکل بنیاد شهید خراسان رضوی با اشاره به وجود حدود ۷۸۰ ایثارگر واجد شرایط دریافت زمین در قوچان گفت: لازم است دستگاه‌های متولی برای تعیین تکلیف این افراد اقدام کنند و در طرح‌های جدید و الحاقات شهری، سهم قانونی ایثارگران مورد توجه قرار گیرد.

خدیوی ساماندهی گلزار‌های شهدا را از دیگر مطالبات مهم شهرستان عنوان کرد و افزود: از مجموع ۷۰۶ مزار شهید در شهر قوچان و روستا‌های اطراف، ۵۳۱ مزار ساماندهی شده و ۱۷۵ مزار در ۴۶ گلزار باقی مانده است.

وی خواستار استفاده از ظرفیت دهیاری‌ها، بخشداری‌ها، واحد‌های صنعتی، دانشگاه‌ها و مسئولیت اجتماعی دستگاه‌ها برای ساماندهی گلزار‌های باقی‌مانده شد.

خدیوی همچنین با اشاره به ثبت ۳۱۱ متقاضی اشتغال در جامعه ایثارگری قوچان، بر تشکیل کمیته‌ای در کنار کارگروه اشتغال شهرستان برای بررسی دقیق وضعیت تحصیلی، مهارتی و شغلی این افراد و استفاده از ظرفیت واحد‌های تولیدی و اقتصادی تأکید کرد.

وی همچنین خواستار راه‌اندازی مجدد مرکز مشاوره بنیاد شهید قوچان شد و گفت: این مرکز با توجه به نیاز خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، به‌ویژه فرزندان زیر ۱۸ سال، باید هرچه سریع‌تر فعال شود.

شهرستان قوچان با تقدیم یک‌هزار و ۶۸ شهید به انقلاب اسلامی، از مناطق پرافتخار خراسان رضوی در عرصه ایثار و مقاومت به شمار می‌رود.