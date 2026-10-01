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رئیس امور ورزش شرکت نفت وگاز گچساران گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۹ هزار نفر در کلاسهای پایه امور ورزش شرکت نفت گچساران شرکت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، علی حسینی افزود: این کلاسهای ورزشی در ۲۹ رشته برای پسران و ۲۴ رشته برای دختران برگزار شد.
وی با بیان اینکه هدف این کلاسها فقط آموزش یک رشته ورزشی نیست گفت: هدف کشف استعدادها و هدایت آنها و ساختن مسیر رسیدن از کلاسهای پایه تا میدانهای حرفهای است.
حسینی افزود: ثمره این نگاه را میتوان در حضور ۱۹ تیم مردان و زنان شرکت نفت گچساران در لیگهای مختلف ورزشی دید تیمهایی که نماینده ورزش گچساران در رقابتهای حرفهای هستند.
مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران نیز گفت: در کنار آموزش و استعدادیابی، توسعه زیرساختهای ورزشی هم در دستور کار قرار دارد.
علی اکبر حافظی نیا افزود: چندین زیر ساخت ورزشهای روباز در مجموعه جاده سلامت و یک سالن ورزشی بانوان در حال ساخت است تا مسیر ورزشکاران از تمرین تا رقابت، هموارتر شود.