به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، علی حسینی افزود: این کلاس‌های ورزشی در ۲۹ رشته برای پسران و ۲۴ رشته برای دختران برگزار شد.

وی با بیان اینکه هدف این کلاس‌ها فقط آموزش یک رشته ورزشی نیست گفت: هدف کشف استعداد‌ها و هدایت آنها و ساختن مسیر رسیدن از کلاس‌های پایه تا میدان‌های حرفه‌ای است.

حسینی افزود: ثمره این نگاه را می‌توان در حضور ۱۹ تیم مردان و زنان شرکت نفت گچساران در لیگ‌های مختلف ورزشی دید تیم‌هایی که نماینده ورزش گچساران در رقابت‌های حرفه‌ای هستند.

مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران نیز گفت: در کنار آموزش و استعدادیابی، توسعه زیرساخت‌های ورزشی هم در دستور کار قرار دارد.

علی اکبر حافظی نیا افزود: چندین زیر ساخت ورزش‌های روباز در مجموعه جاده سلامت و یک سالن ورزشی بانوان در حال ساخت است تا مسیر ورزشکاران از تمرین تا رقابت، هموارتر شود.