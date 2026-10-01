خانواده شهید محمدحسین ترابی از شهدای مرزبانی فراجای آذربایجان غربی؛ از خصایل اخلاقی و عشق این شهید والامقام به حفاظت از امنیت ایران و ایرانی می گویند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، هفته ناجا بهانه‌ای برای دیدار با خانواده شهدای انتظامی است، شهدایی که برای امنیت این مرز و بوم از وجود خویش گذشتند.

شهید محمدحسین ترابی از شهدای ناجا، نماد استقامت مردانی است که حتی در عطش ماه خدا، از امنیت وطن دست نکشیدند.

این شهید معظم در جنگی نابرابر در هنگام مرزبانی از مرز‌های شمال‌غرب کشور، ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ طی حملات هوایی آمریکایی صهیونی به فیض شهادت نایل آمد.

دیدار با خانواده شهدا تجدید میثاق با شهدا، آرمان‌های شهدا و امام شهیدان و رهبر شهید انقلاب است.

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