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بازدید بیش از ۲۰ هزار انتشار از سه مجموعه تلویزیونی، از قزوین تا سیستان و بلوچستان در مجموعههای تلویزیونی سیما و تولید نماهنگ «در ستایش مردم»، خبرهای «پشت صحنه» است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بررسی دادههای انتشار، بازدید و واکنش مخاطبان به سه مجموعه «اسباب زحمت»، «مرد سه هزار چهره» و «با عرض معذرت»، نشان میدهد این سه عنوان از زمان پخش تا کنون مجموعا بیش از ۲۰ هزار انتشار و حدود ۱۶۸.۵ میلیون بازدید در فضای مجازی ثبت کردهاند.
سهم واکنشهای مثبت برای اسباب زحمت ۸۷٪، با عرض معذرت ۸۵٪ و مرد سه هزار چهره ۶۰٪ بوده است.
این روزها دو مجموعههای تلویزیونی که با حضور هنرمندان شهرستانی تهیه شده در سیما به نمایش آمده است از «دیار مادری» و جاذبههای استان قزوین در شبکه سه تا «آسباد» و میراث فرهنگی استان و سیستان و بلوچستان در شبکه یک.
استاد علیقلی برای مردم سازهایش را کوک کرد و نتیجه آن شد نماهنگی با عنوان «در ستایش مردم». میلاد عرفان پور شاعر این قطعه است و به همت مرکز موسیقی صدا و سیما تهیه شده است.