به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، این گوشت‌ها در قالب بسته‌های یک کیلوگرمی و با ارزش هر بسته ۱۱ میلیون ریال تهیه و توزیع شده که ارزش مجموع گوشت‌های اهدایی بیش از ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال است.

توزیع این بسته‌ها با اولویت مددجویان پرعائله ساکن مناطق محروم استان و با همکاری مددکاران کمیته امداد و پس از شناسایی و احراز شرایط افراد واجد شرایط انجام می شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی با قدردانی از خیران و نیکوکاران مرکز نیکوکاری برنامه تلویزیونی "سمت خدا" گفت: کمک به تأمین مایحتاج ضروری خانواده‌های نیازمند، به‌ویژه اقلام غذایی، یکی از زمینه‌های مهم مشارکت خیران است و تداوم این اقدامات می‌تواند بخشی از نیاز‌های معیشتی خانواده‌های تحت حمایت را برطرف کند.

مجید الهی‌راد افزود: توزیع گوشت قربانی با مشارکت مراکز نیکوکاری و خیران، علاوه بر حمایت معیشتی از خانواده‌های نیازمند، جلوه‌ای از همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در کمک به اقشار کم‌برخوردار است.

گفتنی است؛ مرکز نیکوکاری سمت خدا طی سال‌های ۱۴۰۳ تاکنون مجموعا طی سه مرحله بیش از ۱۱ و نیم تن گوشت در بین نیازمندان سطح استان خراسان شمالی توزیع کرده است.