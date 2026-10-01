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به همت مرکز نیکوکاری برنامه تلویزیونی سمت خدا، در مرحله سوم طرح توزیع گوشت قربانی، ۲.۵ تن گوشت میان خانوادههای نیازمند تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، این گوشتها در قالب بستههای یک کیلوگرمی و با ارزش هر بسته ۱۱ میلیون ریال تهیه و توزیع شده که ارزش مجموع گوشتهای اهدایی بیش از ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال است.
توزیع این بستهها با اولویت مددجویان پرعائله ساکن مناطق محروم استان و با همکاری مددکاران کمیته امداد و پس از شناسایی و احراز شرایط افراد واجد شرایط انجام می شود.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی با قدردانی از خیران و نیکوکاران مرکز نیکوکاری برنامه تلویزیونی "سمت خدا" گفت: کمک به تأمین مایحتاج ضروری خانوادههای نیازمند، بهویژه اقلام غذایی، یکی از زمینههای مهم مشارکت خیران است و تداوم این اقدامات میتواند بخشی از نیازهای معیشتی خانوادههای تحت حمایت را برطرف کند.
مجید الهیراد افزود: توزیع گوشت قربانی با مشارکت مراکز نیکوکاری و خیران، علاوه بر حمایت معیشتی از خانوادههای نیازمند، جلوهای از همدلی و مسئولیتپذیری اجتماعی در کمک به اقشار کمبرخوردار است.
گفتنی است؛ مرکز نیکوکاری سمت خدا طی سالهای ۱۴۰۳ تاکنون مجموعا طی سه مرحله بیش از ۱۱ و نیم تن گوشت در بین نیازمندان سطح استان خراسان شمالی توزیع کرده است.