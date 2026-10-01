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هواشناسی خوزستان برای برخی مناطق استان هشدار سطح زرد صادر و اعلام کرد: از ظهر جمعه، دهم مهر تا اواخر وقت همان روز، وزش بادهای متوسط تا نسبتا شدید، احتمال خیزش گرد و خاک محلی در نقاط مختلف را به دنبال دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان از صدور هشدار سطح زرد برای برخی مناطق استان خبر داد و اعلام کرد: از ظهر جمعه تا اواخر وقت همان روز، وزش بادهای متوسط تا نسبتا شدید، همراه با تندبادهای لحظهای و احتمال خیزش گرد و خاک محلی در نقاط مختلف استان پیشبینی میشود.
محمد سبزه زاری با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان اظهار کرد: بررسی نقشههای پیشیابی هواشناسی نشاندهنده پایداری نسبی تا پایان هفته است، اما از ظهر روز جمعه دهم مهرماه شرایط جوی در بخشهای غربی، جنوب غربی، جنوبی و مرکزی استان تغییر خواهد کرد. این وضعیت جوی تا اواخر وقت روز جمعه تداوم خواهد داشت و میتواند دید افقی را به طور موقت کاهش دهد.
وی درباره پیامدهای این پدیده جوی افزود: وزش بادهای پیشرو منجر به کاهش دید افقی، افت کیفیت هوا و افزایش غلظت آلایندههای گرد و غبار در مناطق تحت تاثیر خواهد شد، شهروندان باید نسبت به شرایط جوی در زمانهای ذکر شده آگاه باشند تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.
مدیرکل هواشناسی خوزستان با اشاره به احتمال خسارتهای ناشی از تندبادهای لحظهای تصریح کرد: با توجه به ماهیت تندبادها، احتمال سقوط اشیاء از ارتفاعات و همچنین وارد شدن خسارت به سازههای موقت، تابلوهای تبلیغاتی و داربستها دور از انتظار نیست لذا رعایت نکات ایمنی در این زمینه ضروری است.
سبزه زاری گفت: با توجه به افت کیفیت هوا و افزایش گرد و خاک، توصیه میشود بیماران تنفسی، افراد سالخورده و کودکان در زمان وقوع پدیده از ترددهای غیرضروری در فضای باز خودداری کنند تا از خطرات احتمالی تنفسی در امان بمانند.
وی خاطرنشان کرد: دستگاههای اجرایی و مسئولان ذیربط در مناطق ذکر شده نیز باید تمهیدات لازم را برای مقابله با خطرات احتمالی ناشی از وزش باد و گرد و خاک اتخاذ کنند تا کمترین خسارت به زیرساختها و خدمات شهری وارد شود. اداره کل هواشناسی خوزستان نیز به طور مستمر وضعیت جوی را رصد کرده و در صورت تغییر الگوهای هواشناسی، اطلاعیههای تکمیلی را صادر خواهد کرد.
براساس نقشههای ماهوارهای و رصد پدیده ال نینو، بارندگیها در خوزستان از اواخر مهر یا اوایل آبان آغاز میشوند و تا پایان پاییز ادامه خواهد داشت. احتمال بارشهای حدی ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیمتر در یک روز نیز توسط سازمان هواشناسی پیشبینی شده است.