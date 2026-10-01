سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان همزمان با نمایش آثار، چهار کارگاه تخصصی با حضور ایرج طهماسب، سیاوش چراغی‌پور، آرش معیریان و امیررضا معتمدی برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، این دوره از جشنواره با هدف توجه به ابعاد مختلف سینمای کودک و نوجوان و تقویت نگاه تخصصی به این حوزه، چهار کارگاه آموزشی و تخصصی برگزار خواهد کرد.

سینما نیازمند شناخت دقیق مخاطب و توجه به جنبه‌های مختلف و حرفه‌ای فیلمسازی است و جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، هر سال فرصتی برای این شناخت و ارتقای دانش تخصصی فعالان این حوزه فراهم می‌کند.

کارگاه‌های تخصصی این دوره از جشنواره با محوریت موضوعات مختلف و با حضور ایرج طهماسب، سیاوش چراغی‌پور، آرش معیریان و امیررضا معتمدی، هر روز ساعت ۱۷ در خانه جشنواره برگزار خواهند شد.

بر این اساس، سیاوش چراغی‌پور در کارگاه «بازی جلوی دوربین» روز یکشنبه ۱۲ مهرماه، امیررضا معتمدی در کارگاه «هوش مصنوعی در مسیر تولید» روز دوشنبه ۱۳ مهرماه، آرش معیریان در کارگاه «کارگردانی برای سینمای کودک و نوجوان» روز سه‌شنبه ۱۴ مهرماه و ایرج طهماسب در کارگاه «خلق شخصیت ماندگار در سینمای کودک» روز چهارشنبه ۱۵ مهرماه به ارائه آموزش خواهند پرداخت.

شرکت‌کنندگانی که حداقل در سه کارگاه حضور داشته باشند، گواهی معتبر دریافت خواهند کرد.

با توجه به ظرفیت محدود کارگاه‌ها، علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام از طریق سامانه جشنواره به نشانی icff.ir و در صورت نیاز برای هماهنگی از طریق شماره تماس ۰۹۱۲۰۱۷۲۱۵۳ اقدام کنند.

کارگاه‌های تخصصی سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در اصفهان، بعد از شهرک شهید کشوری، در مرکز همایش‌های بین‌المللی شهید امام خامنه‌ای برگزار خواهد شد.