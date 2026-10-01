به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۷ هزار و ۵۵۷ فقره پرونده تخلف در تعزیرات در حوزه‌های بهداشت، دارو و درمان، قاجاق کالا و ارز و کالا و خدمات بررسی و برای آنها رای صادر شده است.

حسین ایزدی با بیان اینکه در این خصوص عملکرد بیش از ۹۵ درصدی به ثبت رسیده است، افزود: بیشترین تخلفات در پرونده‌های تعزیرات مربوط به درج نکردن قیمت، گرانفروشی، رعایت نکردن دستور العمل‌های بهداشتی در تولید و عرضه و صادر نشدن فاکتور خرید به بازرسان در هنگام بازرسی، تقلب، نداشتن صدور صورت حساب در هنگام فروش کالا برای مشتری، کم فروشی، حمل و نگهداری کالای قاچاق و خارج از ضوابط تعیین شده و بکاربردن مواد اولیه غیر مجاز بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان در خصوص اجرای آرای صادره نیز گفت: در این مدت ۱۰ هزار و ۳۸۵ پرونده آرای آنها اجرای کامل و مختومه شده و عملکرد ۸۴ و ۳ درصد ثبت شده است.

وی به تصمیم ستاد تنظیم بازار کشور به ریاست معاون اول رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: تمرکز در بازرسی‌ها و متمرکز شدن واحد‌های بازرسی و نظارت دستگاه‌های متولی، کنترل بازار و روند استخراج قیمت تمام شده کالا و خدمات و تعیین قیمت ارشادی و متعارف در دستور کار این قرارگاه است.