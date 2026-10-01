به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس هواشناسی در توصیف شرایط جوی استان گفت: بررسی‌ها حاکی از عبور متناوب امواج کم ارتفاع لایه‌های میانی جو طی روز‌های آتی از مناطق غرب و شمال کشور است.

این امواج ناپایدار بارشی طی روز‌های آتی استان مرکزی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. بر این اساس طی حداقل پنج روز آتی در برخی از ساعات (بویژه ساعات ظهر تا عصر) رشد ابر و در برخی نقاط رگبار باران و احتمال رعدوبرق و افزایش سرعت وزش باد پیش بینی می‌شود.

سرعت وزش باد طی ساعاتی از روز‌های جمعه و شنبه نسبتا شدید تا شدید خواهد بود. بعلاوه احتمال خیزش گردوخاک محلی و همچنین انتقال گردوخاک منطقه‌ای به استان دور از انتظار نیست.

با توجه به احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید طی روز‌های آتی و هفته آینده توصیه می‌شود کشاورزان با مشورت با کارشناسان کشاورزی تمهیدات لازم جهت جلوگیری از خسارت به محصولات کشاورزی را در نظر گیرند.