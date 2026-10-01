به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ امروز مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه در جای جای استان در رزمایش جان فدا اقتدار ایران اسلامی را به رخ جهانیان کشیدند.

اهالی شهرستان های بوئین میاندشت، چادگان، فریدونشهر، مبارکه ، ورزنه، کاشان، نایین ، دهاقان ، اردستان وآران وبیدگل باحضور در این رزمایش بزرگ وحماسی اعلام کردند تا پای جان برای دفاع ازمیهن ایستاده‌اند واجازه نخواهند داد ذره‌ای ازخاک میهن بدست اجنبی بیفتد.

جان فدایان شهرستان‌های استان همچنین از اتحاد، وحدت و همدلی در سایه ولایت فقیه را رمز غلبه بردشمن دانستند وافزودند: همه مردم با هر گویش، سیلقه وگرایشی متحد ومنسجم هستند وهمین موجب شده است تمام محاسبات دشمن به هم بریزد.

در رزمایش جان فدا‌های ایران مردم درقالب یگان‌های رزمی، امدادی وبسیج آمادگی خو برای مقابله با هرگونه توطئه دشمن را به تماشا گذاشتند.پ