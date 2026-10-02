مردم امروز با عشق و عزا در آیین سنتی و مذهبی قالیشویان مشهد اردهال در شهرستان کاشان شرکت کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مسئول ستاد برگزاری مراسم سنتی مذهبی قالی‌شویان فین کاشان، گفت:امروز هزاران نفر از مردم فین کاشان حسین حسین گویان در حرکتی نمادین و پرشور، در قالب کاروان پیاده وارثان حماسه خونین اردهال، سیاه پوش از فین کاشان راهی مشهد اردهال شدند و مسیر ۴۵ کیلومتری را با پای پیاده پیمودند.

محمد احترامی افزود: بر اساس سنتی دیرینه، این کاروان پیاده در دومین جمعه مهر، برای برگزاری آیین سنتی مذهبی قالیشویان حرکت کرد و پس از پیمودن مسیر، به آستان مقدس امامزاده علی بن محمد باقر (ع) رسید و سپس آیین قالیشویان با شکوهی وصف‌ناپذیر برگزار شد.

وی با بیان اینکه دومین جمعه ماه مهر در کاشان به (جمعه جار) یا روز فراخوانی مردم به مراسم قالیشویی معروف است، ادامه داد: قالیشویان تنها مراسم سنتی مذهبی است که برگزاری آن مطابق تاریخ شمسی است و نمایشی نمادین از تشییع و خاکسپاری سلطان علی‌بن امام محمد باقر (ع) به شمار می‌رود.

مسئول ستاد برگزاری مراسم گفت: هر سال یک روز پیش از قالی‌شویان، هزاران نفر از مردم عزادار سیاه‌پوش برای شرکت در آیین سوگواری فرستاده حضرت امام محمد باقر (ع) در سال ۱۱۳ هجری قمری به این منطقه، راهی مشهد اردهال می‌شوند.

حضرت سلطان علی ابن امام محمد باقر (ع) برادر حضرت امام صادق (ع) در سال ۱۱۳ هجری قمری به دعوت اهالی فین کاشان از طرف پدر بزرگوارش برای ترویج دین اسلام به ایران ماموریت یافت که پس از سه سال تلاش و مجاهدت، در نهایت در جنگی نابرابر به همراه جمعی از یارانش در ۲۷ جمادی الثانی سال ۱۱۶ هجری قمری مصادف با مهرماه حدود ۵۵ سال پس از واقعه کربلا در خطه اردهال کاشان شهید شدند.

به همین مناسبت هر سال در دومین جمعه مهر در آئین سنتی مذهبی قالیشویان، هزاران نفر از چوب به دستان فین کاشان قالی مقدس را به عنوان نمادی از پیکر مثله شده فرزند امام پنجم (ع) از خادمان امامزاده سلطان علی بن امام محمد باقر (ع) تحویل گرفته و بر دوش خود حسین حسین گویانبه طرف چشمه آبی می‌برند و شست و شو می‌دهند.

آیین سنتی مذهبی قالیشویان به عنوان میراث جهانی ناملموس ایران به ثبت یونسکو رسیده است و هر سال، مشهد اردهال را به کانون عشق، عزا و همبستگی تبدیل می‌کند.

امسال نیز این آیین با حضور پرشور مردم برگزار شد و شرکت‌کنندگان با چشمانی اشک‌بار و دل‌هایی سرشار از ارادت، یاد و خاطره حماسه اردهال را گرامی داشتند.