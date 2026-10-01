کارشناس هواشناسی استان یزد: از فردا تا شنبه افزایش نسبی و از یکشنبه به تدریج کاهش دما رخ خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، میرحسینی گفت: بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، از امروز تا اواسط هفته آینده، شرایط ناپایداری‌های جوی در ساعات بعدازظهر و اوایل شب به صورت رشد ابر و وزش باد به‌نسبت شدید با احتمال گردوخاک یا ورود گردوغبار از مناطق مجاور به استان مهیا می‌باشد.

وی ادامه داد: به لحاظ دمایی از فردا تا شنبه افزایش نسبی و از یکشنبه به تدریج کاهش دما رخ خواهد داد.

کارشناس هواشناسی استان یزد افزود: طی مدت فوق بارش پراکنده و خفیف باران بویژه در ارتفاعات و مناطق شمالی استان دوراز انتظار نیست.