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کارشناس هواشناسی استان یزد: از فردا تا شنبه افزایش نسبی و از یکشنبه به تدریج کاهش دما رخ خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، میرحسینی گفت: بر اساس تحلیل نقشههای پیشیابی هواشناسی، از امروز تا اواسط هفته آینده، شرایط ناپایداریهای جوی در ساعات بعدازظهر و اوایل شب به صورت رشد ابر و وزش باد بهنسبت شدید با احتمال گردوخاک یا ورود گردوغبار از مناطق مجاور به استان مهیا میباشد.
وی ادامه داد: به لحاظ دمایی از فردا تا شنبه افزایش نسبی و از یکشنبه به تدریج کاهش دما رخ خواهد داد.
کارشناس هواشناسی استان یزد افزود: طی مدت فوق بارش پراکنده و خفیف باران بویژه در ارتفاعات و مناطق شمالی استان دوراز انتظار نیست.