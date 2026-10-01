نمایش وحدت، اقتدار و پایداری ملی دربوکان

نمایش وحدت، اقتدار و پایداری ملی دربوکان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در استمرار شب‌های اقتدار ملت ایران میدان فرمانداری بوکان بار دیگر میزبان اجتماع پرشور مردم ولایتمدار این شهر بود؛ حضوری گسترده که با هدف تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی، ادامه راه قائد شهید امت با تأکید بر وحدت ملی و نمایش انسجام اجتماعی برگزار شد.

مسئولان شهرستان نیز امشب با حضور در این اجتماع مردمی، در کنار اقشار مختلف جامعه قرار گرفتند و همراه با مردم در این آیین وحدت‌آفرین شرکت کردند.