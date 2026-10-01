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فرمانده انتظامی رشت از کشف ۵۷ دستگاه کولر اسپیلت خارجی قاچاق به ارزش حدود ۸ میلیارد تومان در بخش خشکبیجار این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، سرهنگ عیسی روشنقلب گفت: در راستای اجرای طرحهای تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران کلانتری بخش خشکبیجار با انجام اقدامات پلیسی و هماهنگی قضایی، یک انبار حاوی کالای قاچاق را شناسایی کردند.
وی افزود: مأموران در بازرسی از این مکان، ۵۷ دستگاه کولر اسپیلت خارجی بدون مدارک قانونی را کشف و توقیف کردند. فرمانده انتظامی رشت گفت: ارزش کالاهای کشف شده بنا بر نظر کارشناسان حدود ۸ میلیارد تومان برآورد شده است.
سرهنگ عیسی روشنقلب با اشاره به تشکیل پرونده برای متهم، خاطرنشان کرد: پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.
وی افزود: شهروندان میتوانند موارد مشکوک در زمینه نگهداری و توزیع کالای قاچاق را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.