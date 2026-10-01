بانوی گلفر ایران با ثبت مجموع ۱۷۲ضربه در پایان راند اول و دوم مسابقات گلف بازی‌های آسیایی به کار خود پایان داد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، نازنین شهرکی نخستین بانوی گلفر ایران در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی، در روز دوم مسابقات ۸۷ ضربه ثبت کرد و با مجموع ۱۷۲ ضربه در پایان راند اول و دوم، در جایگاه چهلم جدول قرار گرفت.

شهرکی در راند دوم بازی‌های آسیایی در ۹ حفره نخست ۴۳ ضربه و در ۹ حفره دوم ۴۴ ضربه به ثبت رساند تا مجموع امتیازش در این راند به ۸۷ برسد.

او پیش از این و در راند نخست مسابقات اسکور ۸۵ را به ثبت رسانده بود و با احتساب عملکرد دو روز، مجموع ضربات او به ۱۷۲ ضربه رسید؛ امتیازی که او را با ۳۲ ضربه بالاتر از پار در رتبه چهلم جدول قرار داد.

در جدول مسابقات گلف انفرادی زنان، ۴۵ گلفر حضور داشتند که نماینده قطر انصراف داد و در پایان راند دوم مسابقات، ۲۷ گلفر اول جدول به راند سوم مسابقات صعود کردند.

به این ترتیب پرونده حضور شهرکی با ایستادن در جایگاه چهلم جدول، در بازی‌های آسیایی آیچی ناگویا بسته شد.