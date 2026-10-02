مددجویان دارای معلولیت که مهارت‌های لازم را کسب کرده و برای راه‌اندازی کسب‌وکار اقدام می‌کنند، می‌توانند از تسهیلات اشتغال بهزیستی تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان با کارمزد چهار درصد بهره‌مند شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: مددجویان دارای معلولیت که مهارت‌های لازم را کسب کرده و برای راه‌اندازی کسب‌وکار اقدام می‌کنند، می‌توانند از تسهیلات اشتغال بهزیستی تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان با کارمزد چهار درصد بهره‌مند شوند.

مریم کرمی افزود: در حوزه بیمه نیز حمایت‌هایی برای جامعه هدف در نظر گرفته شده است؛ به این صورت که برای افرادی که به صورت خوداشتغالی فعالیت می‌کنند، حق بیمه مربوط پرداخت می‌شود.

وی گفت: همچنین اگر کارفرمایی، فردی از جامعه هدف بهزیستی را به کار گیرد، حمایت‌های مربوط به بیمه کارفرمایی نیز از سوی بهزیستی انجام خواهد شد.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان همچنین به پرداخت کمک‌هزینه جبران کارایی اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه ممکن است میزان کارایی برخی افراد دارای معلولیت در مقایسه با افراد عادی متفاوت باشد، بخشی از این تفاوت در قالب کمک‌هزینه جبران کارایی از سوی بهزیستی پرداخت می‌شود.

وی اظهار داشت: برای نخستین بار آزمون استخدامی ویژه افراد دارای معلولیت برگزار شد و دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان بهزیستی از این طریق اقدام به جذب نیروی انسانی کردند.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان افزود: بر اساس قانون، سه درصد از سهمیه استخدامی‌ دستگاه‌های اجرایی به افراد دارای معلولیت اختصاص دارد و در سال‌های اخیر اقدامات مؤثری برای تحقق این سهم و تسهیل اشتغال این افراد انجام شده است.

کرمی خاطرنشان کرد: اجرای سهم سه درصد استخدام افراد دارای معلولیت، در کنار تسهیلات اشتغال و حمایت‌های بیمه‌ای از جمله اقداماتی است که با هدف افزایش فرصت‌های شغلی و تقویت استقلال اقتصادی این افراد دنبال می‌شود.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان با اشاره به حمایت‌های دیگر این اداره‌ از افراد دارای معلولیت، اظهار داشت: افراد دارای معلولیت از جمله جامعه ناشنوایان همانند سایر افراد تحت پوشش بهزیستی از خدمات مختلف این سازمان در حوزه‌های مسکن، اشتغال و حمایت‌های اجتماعی بهره‌مند می‌شوند.

وی با اشاره به برنامه‌های بهزیستی به مناسبت روز جهانی ناشنوایان افزود: در طول این هفته برنامه‌های مختلفی با مشارکت و همراهی جامعه ناشنوایان استان برگزار شد و تلاش کردیم از ظرفیت و مشارکت خود این عزیزان در اجرای برنامه‌ها استفاده شود.

کرمی در خصوص حمایت‌های بهزیستی در حوزه مسکن افزود: بهزیستی برای جامعه هدف خود در حوزه مسکن دو تکلیف اصلی دارد، نخست حمایت از خانواده‌هایی که فاقد مسکن و مستأجر هستند و دوم کمک به افرادی که برای خرید یا ساخت مسکن اقدام کرده‌اند.

وی ادامه داد: در بخش نخست، کمک‌ هزینه و تسهیلات ودیعه مسکن به افراد واجد شرایط پرداخت می‌شود و مددجویان می‌توانند با ارائه اجاره‌نامه به مددکار خود تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: این حمایت در سراسر استان قابل ارائه است و افراد واجد شرایط می‌توانند از تسهیلات ودیعه مسکن استفاده کنند.

وی با اشاره به حمایت از مددجویانی که برای خرید یا ساخت مسکن اقدام کرده‌اند، گفت : در هر دو بخش، بهزیستی کمک‌ هزینه بلاعوض نیز پرداخت می‌کند که سقف آن ۲۰۰ میلیون تومان است و برخی افراد این مبلغ را دریافت کرده‌اند و تعدادی نیز در نوبت دریافت قرار دارند.