به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، بر اساس اطلاعیه روابط عمومی آموزش و پرورش استان، دانش‌آموزان سراسر استان می‌توانند نگاه و روایت خود از «حافظان امنیت ایران» را در قالب‌های متنوع هنری و رسانه‌ای شامل نقاشی، عکس، ویدئو و کلیپ کوتاه، پادکست، دل‌نوشته و سایرآثار خلاقانه تولید و به دبیرخانه این پویش ارسال کنند.

بر اساس این اطلاعیه دانش‌آموزان می‌توانند آثار خود را از ۱۰ تا ۱۶ مهرماه از طریق پیام‌رسان ایتا به شماره ۰۹۹۰۷۳۳۱۰۲۴ ارسال کنند.