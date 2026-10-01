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به مناسبت هفته ناجا ، پویش دانشآموزی پلیس قهرمان شهر من در کهگیلویه و بویراحمد از فردا ۱۰ مهر آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، بر اساس اطلاعیه روابط عمومی آموزش و پرورش استان، دانشآموزان سراسر استان میتوانند نگاه و روایت خود از «حافظان امنیت ایران» را در قالبهای متنوع هنری و رسانهای شامل نقاشی، عکس، ویدئو و کلیپ کوتاه، پادکست، دلنوشته و سایرآثار خلاقانه تولید و به دبیرخانه این پویش ارسال کنند.
بر اساس این اطلاعیه دانشآموزان میتوانند آثار خود را از ۱۰ تا ۱۶ مهرماه از طریق پیامرسان ایتا به شماره ۰۹۹۰۷۳۳۱۰۲۴ ارسال کنند.