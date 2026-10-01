هفته انتظامی ۱۴۰۵ از امنیت تا خدمت
سخنگوی پلیس از آغاز هفته فراجا روز جمعه دهم مهر و برنامههای تدارکی این هفته میگوید...
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
؛ سردار "سعید منتظرالمهدی" گفت: هفته انتظامی امسال را در حالی آغازمی کنیم که تعدادی از افسران و فرماندهان پلیس در جنگ با دشمن صهیونی به شهادت رسیدند و بخش اعظمی از اماکن و کلانتریهای انتظامی مورد هجمه و تخریب دشمن قرار گرفت و در تمام این ایام لحظهای خدمت رسانی به مردم تعطیل نشد.
وی ادامه داد: هفته انتظامیِ سال ۱۴۰۵ از روز جمعه دهم مهرماه با شعار پلیسِ مجاهد، ملتِ مبعوث، ایرانِ سرافراز، آغاز و تا پنجشنبه شانزدهم مهرماه ادامه خواهد داشت.
سخنگوی پلیس از رونمایی مجموعهای از سامانهها و طرحهای هوشمند جدید، خدماتِ غیرحضوریِ وظیفه عمومی و نوبتدهی مراکز تا سامانههای جدید راهور، پلیس آگاهی، پلیس پیشگیری و سازمان اطلاعات فراجا خبر داد.
معاون فرهنگی اجتماعی پلیس گفت: در پلیس آگاهی بررسی ۳۶۰ درجه ایِ صحنه جرم و سامانهِ محیط شناسی، مسیر تازهای برای استفاده از فناوری در کشف و بررسی جرایم ایجاد میکند.
سردار منتظرالمهدی ادامه داد: در پلیس پیشگیری، نوبتدهیِ احکام قضایی و رسیدگی به اخبار فوریتیِ ۱۱۰ از طریق سامانه کاربردی "پلیسِ من" و در سازمان اطلاعات نیز سامانه سلاح و مهماتِ مکشوفه معرفی میشود.
سخنگوی پلیس اعلام کرد: دریگانهای ویژه نیز از فناوریهای جدیدی از جمله گلولهِ پرتابگر برای شکارِ پهپادهایِ اف پی وی رونمایی خواهد شد
سردار منتظرالمهدی بیان داشت: ارائه خدمات غیرحضوری، کاهش زمان انتظار مردم، افزایش سرعت رسیدگی، ثبت و رصد آنلاین تخلفات و استفاده بیشتر از فناوری برای ارتقای امنیت است.
وی افزود: در کنار این سامانهها "طرحِ حکاک" با هدف حفظ کاربری اراضی کشاورزی، نرمافزار هوشمند سمیع یعنی سامانه مدیریت یکپارچه عملیات و دیگر طرحهای نوآورانه نیز معرفی خواهند شد.
منتظرالمهدی ادامه داد: و، اما اواسط هفته، نوبت به تجلیل از ایثار و صحت عمل کارکنان پلیس در "جشنواره صدرا" توسط بازرسی کل فراجا میرسد و از برترینهایِ حوزهِ صحتِ عمل کارکنان تقدیر خواهد شد.
سخنگوی فراجا گفت: در ادامه ارتباط مستقیم مردم و مسئولان پلیس راهور در مرکز توجه قرار دارد ساعت کاری مراکز تعویض پلاک و صدور گواهینامه نیز در سراسر کشور در این ایام افزایش پیدا میکند.
سردار منتظرالمهدی بیان داشت: با آغاز هفته انتظامی طرح بخشودگی دیرکرد جرایم تخلفات رانندگی به مدت یک هفته اجرا میشود یعنی رانندگان در مدت اجرای طرح میتوانند بدون پرداخت جریمه دیرکرد، نسبت به تسویه جرایم و خلافی خودرو اقدام کنند.
سخنگوی فراجا گفت: پلیس فتا از مرکز جدید امداد و فوریتهای سایبری رونمایی خواهد کرد مرکزی که با استفاده از هوش مصنوعی برای رسیدگی سریعتر و دقیقتر به گزارشها و دغدغههای امنیتی شهروندان طراحی شده است.
وی در پایان اظهار داشت: هفته انتظامیِ ۱۴۰۵ روایت هفت روز حضورِ پلیس در کنار مردم است حضوری برای خدمت، برای امنیت برای آرامش و برای ساختن ایرانی سرافراز.