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مدرسه ۶ کلاسه ۱۲ فروردین روستای بندره پیرانشهر افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدرسه ۶ کلاسه ۱۲ فروردین روستای بندره شهرستان پیرانشهر با حضور فرماندار شهرستان، فرمانده سپاه، مدیر آموزش و پرورش، اعضای شورای تأمین و جمعی از اهالی روستا به بهرهبرداری رسید.
این مدرسه با برخورداری از ۶ کلاس درس، به مجموعه فضاهای آموزشی روستای بندره افزوده شد و امکان استفاده دانشآموزان منطقه از محیط آموزشی جدید را فراهم کرد.
آیین افتتاح این فضای آموزشی با حضور مسئولان شهرستان و اهالی روستا برگزار شد.