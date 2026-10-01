به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدرسه ۶ کلاسه ۱۲ فروردین روستای بندره شهرستان پیرانشهر با حضور فرماندار شهرستان، فرمانده سپاه، مدیر آموزش و پرورش، اعضای شورای تأمین و جمعی از اهالی روستا به بهره‌برداری رسید.

این مدرسه با برخورداری از ۶ کلاس درس، به مجموعه فضا‌های آموزشی روستای بندره افزوده شد و امکان استفاده دانش‌آموزان منطقه از محیط آموزشی جدید را فراهم کرد.

آیین افتتاح این فضای آموزشی با حضور مسئولان شهرستان و اهالی روستا برگزار شد.