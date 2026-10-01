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آیین استقبال از «مهران رسولزاده»، دارنده مقام چهارم و نشان افتخار مسابقات بینالمللی مهارت شانگهای (چین) در رشته توسعه نرمافزارهای موبایل، در بوکان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، با حضور فرماندار جمعی از مسئولین، مربیان، ورزشکاران، خانوادههای معظم و آحاد مختلف مردم، آیین استقبال باشکوه از «مهران رسولزاده»، دارنده مقام چهارم و مدالیون افتخار مسابقات بینالمللی مهارت شانگهای (چین) در رشته توسعه نرمافزارهای موبایل، در بوکان برگزار شد.
در این مراسم، خشایار صنعتی فرماندار بوکان، ضمن تقدیر از این موفقیت درخشان، این افتخارآفرینی را نشانگر استعدادهای سرشار جوانان این خطه دانست و گفت: درخشش جوانان بوکانی در میادین بینالمللی و رقابتهای جهانی مهارت، مایه مباهات جامعه علمی و فنی شهرستان و کشور است و مسئولان موظفند با تمام توان از نخبگان و مهارتآموزان حمایت کنند.