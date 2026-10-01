نمایش رادیویی «اسب سیاه دره قو»، مستند «دود و فولاد»، برنامه «کارخانه» و پویانمایی «ماموریت آدم آهنی»، خبر‌های کوتاه امروز است.

خبر‌های رسانه، پنج شنبه ۹ مهر

خبر‌های رسانه، پنج شنبه ۹ مهر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نمایش رادیویی «اسب سیاه دره قو» ساعت‌های ۷ و ۱۵:۳۰ دقیه از رادیو نمایش پخش می‌شود.

این نمایش داستان ازداوج یک زوج و فراز و نشیب آنها در میانه مسیر را روایت می‌کند.

«دود و فولاد» ۱۱ تا ۱۵ مهر، هر روز ساعت ۱۶ از شبکه چهار پخش می‌شود.

بررسی پیامد‌های انقلاب صنعتی موضوع این مجموعه مستند شش قسمتی است.

«کارخانه» پنج شنبه‌ها ساعت ۱۰ از رادیو اقتصاد پخش می شود.

آگاهی‌بخشی و توانمندسازی مخاطبان در دنیای کسب‌وکار‌های خانگی از شکل‌گیری ایده تا راه‌اندازی و توسعه موضوع این برنامه است.

شبکه پویا «ماموریت آدم آهنی» را هر روز ساعت ۱۱:۱۵ دقیقه پخش می‌کند.

در این مجموعه پویانمایی چهار دوست جوان در یک سفینه فضایی در اطراف کهکشان ربات پرواز و به سیارات مختلف می‌روند.