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از فردا جمعه دهم مهر هوای خوزستان بارانی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، طی فردا بتدریج استان تحت تاثیر سامانه بارشی قرار میگیرد که تا اوایل روز دوشنبه، سبب ابرناکی و وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید به همراه تندبادهای لحظهای در اغلب نقاط استان و رگبار و رعد و برق (بویژه روز شنبه)، در نیمه شمالی تا بخشهای مرکزی و شرقی و ارتفاعات استان خواهد شد. در سایر مناطق نیز احتمال رگبارهای نقطهای و رعدوبرق دور از انتظار نیست.
محمد سبزه زاری افزود: همچنین بواسطه شدت وزش باد از اواسط تا اواخر وقت فردا، در بخشهای غربی، جنوب غربی، جنوبی و مرکزی استان احتمال برخاستن گردوخاک محلی نیز وجود دارد. طی امروز افزایش ۱ تا ۳ درجهای دما و سپس طی روزهای جمعه و شنبه روند کاهش دما در سطح استان مورد انتظار است.
وی ادامه داد: همچنین جریانات مرطوب جنوبی از اواخر وقت پنجشنبه تا اواسط وقت یکشنبه بتدریج در سواحل، نیمه جنوبی، بخشهای مرکزی و تا حدودی مناطق شمالی استان، موجب افزایش رطوبت و وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی خواهد شد. شمال خلیج فارس نیز طی روزهای جمعه و شنبه مواج خواهد بود.
در شبانه روز گذشته امیدیه و هندیجان با دمای ۴۱.۳ و ایذه با دمای ۱۶.۷ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
در این مدت بیشینه و کمینه دمای اهواز ۳۹.۲ و ۲۳ درجه سانتیگراد ثبت شده است.