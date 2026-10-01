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مشاور و دستیار ویژه رهبر انقلاب گفت: اراجیفی که ترامپ مطرح میکند هیچ موضوعیتی ندارد و انشاءالله همانطور که تاکنون با شکست مواجه شده، از این پس نیز با شکست مواجه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد مخبر درباره ضرورت وحدت و انسجام ملی گفت: در حال حاضر نقطه قوت ما بحث انسجام ملی است.
وی ادامه داد: رزمندگان ما هم با تکیه بر خداوند متعال و پس از آن، با اتکا به این انسجام و پشتیبانیهای مردم، به مسیر خود ادامه میدهند.
مخبر درباره اظهارات ترامپ گفت: اراجیفی که ترامپ مطرح میکند هیچ موضوعیتی ندارد و انشاءالله همانطور که تاکنون با شکست مواجه شده، از این پس نیز با شکست مواجه خواهد شد.